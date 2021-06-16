中消协：所谓“量子产品”是“伪科技” 神奇功效为虚假宣传 

人民网北京6月16日电 （记者孙红丽）16日，中国消费者协会发布消费警示：所谓“量子产品”是“伪科技”，神奇功效为虚假宣传。

中国消费者协会指出，为了迎合消费需求，市场上涌现出一些打着“高科技”“健康”等标签的所谓“量子产品”，吸引消费者购买。如量子护肤品、量子保健品、量子美容仪、量子鞋垫 、量子水杯、量子吊坠、量子内裤等，“量子产品”几乎已经渗透到了所有常见的消费品领域，这些产品往往宣称拥有比较强大的功能，如“改善缓解身体各种疾病”“打通内循环”，或是叠加“量子能量”“负离子”“太赫兹”等听起来十分“高大上”的概念。



某电商平台销售的“量子鞋垫”广告截图。图片来源：中国消费者协会官网

面对层出不穷的所谓“量子产品”，中国科学技术大学常务副校长潘建伟院士、中国科学院量子信息重点实验室主任郭光灿院士、科大国盾量子技术股份有限公司副总工程师唐世彪等专家均表示，目前，量子科技主要应用于量子通信、量子计算以及量子精密测量等领域。由于量子技术对试验环境要求十分苛刻，所需经济成本也比较高昂，还难以普遍应用于民用领域，当前所有打着“量子+日用品”旗号的，一般都是炒作概念、招摇撞骗。

一些购买了所谓“量子产品”的消费者也表示使用后并没有宣称的效果。如，河南省三门峡市渑池县消费者王先生2021年2月花300元购买了一个氢量子泡脚盆，宣称可以排出身体毒素，但是使用后却没有任何效果，最后在渑池县消协的调解下进行了退货。又如，上海市消费者杨先生2018年花4万元购买了一款量子床垫，商家宣称该床垫可以治疗腰痛，但杨先生用了一段时间之后，发现并没有效果，最后只得向市场监管部门进行举报。

中国消费者协会表示，由此可见，当前市场上所谓的“量子产品”名不副实，广告中的神奇功效也涉嫌虚假宣传。

据了解，全国已有多地市场监管部门立案查处了以量子科技为噱头的违法违规企业经营行为，涉嫌犯罪的移交公安机关。中国消费者协会敦促相关经营者要严格遵守《消费者权益保护法》《广告法》《反不正当竞争法》等法律规定，通过切实提高产品和服务质量来满足消费者品质消费的需求，而不是通过“伪科技”噱头和虚假宣传所打造的“海市蜃楼”来欺骗消费者。

同时，中国消费者协会呼吁相关电商平台，要切实承担平台的监督管理责任，对平台内销售的违法违规“量子产品”进行彻底清理，净化网络购物市场生态，营造安全放心的消费环境。

最后，中国消费者协会提醒广大消费者面对层出不穷的“高科技”产品要保持理性，不轻信商家单方面的宣传，主动了解产品知识，提升辨别真伪的能力。对于自身难以分辨的，可向亲朋好友或是向当地市场监管部门、消协组织等单位咨询，听取相关方面的意见和建议。