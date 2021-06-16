直播预告：冠心病与心律失常

冠状动脉粥样硬化性心脏病，简称为冠心病，是由于冠状动脉血管发生动脉粥样硬化病变而引起血管腔狭窄或阻塞，造成心肌缺血、缺氧或坏死而导致的心脏病。心律失常是心脏跳动的频率和（或）节律异常。两者存在怎样的联系？临床中是如何治疗冠心病和心律失常的？

6月18日15:00-16:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请山东大学齐鲁医院青岛院区心内科主任钟敬泉做客直播间，为公众普及冠心病与心律失常的相关知识，欢迎届时收看。

专家简介

钟敬泉，现任山东大学齐鲁医院青岛院区心内科主任，山东大学齐鲁医院电生理主任、房颤中心主任、山东大学教授、博士生导师。负责齐鲁医院的快速性心律失常射频消融。

中国房颤中心联盟副主席，中国医促会心律专业委员会副主任委员，中国医师协会心律失常专业委员会常委，中国生物医学工程学会心律分会常委，中华医学会心电生理与起搏分会委员；国家心律失常介入专业培训基地培训导师，国家卫计委心律失常介入诊疗网络直报山东省负责人；山东省医学会心电生理与起搏分会主任委员，山东生物医学工程学会副理事长，山东生物医学工程学会心律分会主任委员，山东省房颤中心联盟主席，山东省心源性卒中防治委员会主任委员。

擅长：心律失常的诊治，负责医院快速性心律失常的射频消融治疗。

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