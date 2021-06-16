提升全民健康素养水平，科普如何入脑入心？

国家卫健委新闻发言人米锋15日在国家卫健委新闻发布会上介绍，2020年我国居民健康素养水平达到23.15%，也就是100个人中有23个人掌握了基本健康知识和技能，比2019年提升3.98个百分点，增长幅度为历年最大。如何创新健康科普？与会专家给出参考答案。

健康知识普及，是提高全民健康水平经济且高效的措施。米锋说，2019年，国务院启动了健康中国行动计划，部署了15个专项行动，其中第一项就是健康知识普及行动。两年来，健康促进惠及千万家。特别是新冠肺炎疫情发生以来，勤洗手、戴口罩、多通风、一米线等良好生活习惯耳熟能详，高频次、广覆盖的健康科普为打赢疫情防控人民战争提供了有力支撑。

与传统科普相比，健康知识普及有什么新特点？米锋认为，必须更加重视回应群众关切，变“我想说”为“你想听”。比如，抗疫期间，国务院联防联控机制多场发布会专门设立专家答疑环节，集中对民众关注度高、提问多的问题进行权威解答，既创新了新闻发布会形式，也起到了很好的解疑释惑作用。

米锋介绍，目前，国家已专门成立健康科普专家库，第一批有1065名成员，各地也成立了省级专家库，有的参与疾控、临床和科研工作，对群众困惑的专业问题解疑，有的围绕合理膳食、科学运动、近视防控、慢性病防治等主题，引导群众养成健康文明生活方式。

河南是有着约1亿人口的大省，近一半人口生活在农村，受思想观念、生活习惯、文化程度等影响，健康素养基数差，提升难度大。针对这一问题，河南省卫生健康委主任阚全程介绍，河南健康知识普及的重点在县域农村，特别是贫困地区。对此，第一是推进健康教育进农村、进家庭、进学校，第二是重视建基层健康教育阵地、健康教育队伍，第三是省市医院与53个贫困县开展素养提升一对一帮扶。

上海被世界卫生组织称赞为健康城市工作样板，在健康中国行动中上海市民健康素养水平更是实现了连续13年的提升。上海市卫生健康委主任邬惊雷介绍，“13年连升”，建章立制功不可没。

“将健康教育与健康促进工作纳入医院发展战略和规划”“将健康科普工作纳入医务人员日常业务考核、评先评优、职称晋升的考核内容”……在上海市卫生健康委出台的《关于加强本市医疗卫生机构健康教育与健康促进工作的指导意见》中，健康知识普及以制度形式予以确定。

此外，邬惊雷介绍，上海还出台了《餐饮服务单位公筷公勺服务规范》地方标准，推动上海餐饮业服务标准。同时，上海把《上海市民健康公约》相关内容纳入《上海市公众卫生应急管理条例》。“从倡议，到公约，再到立法，建章立制既为市民健康行为提供了法治保障，更有力推动了民众健康素养的提升。”(王琳琳)