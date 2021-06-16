生猪价格持续下跌 多部门密集出手“稳猪价”

猪肉价格仍处于下行通道。据国家统计局6月15日消息，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2021年6月上旬与5月下旬相比，25种产品价格上涨，22种下降，3种持平。其中生猪（外三元）本期价格为15.8元/千克，环比下降11.2%。

国家统计局此前公布的5月全国CPI（居民消费价格指数）数据显示，从环比看，CPI下降0.2%，降幅比上月收窄0.1个百分点。其中，食品价格下降1.7%，降幅收窄0.7个百分点，影响CPI下降约0.31个百分点。食品中，生猪生产不断恢复，猪肉供给持续增加，价格继续下降11.0%。

今年以来，猪肉价格连降数月。国家发展改革委价格监测中心综合业务处处长刘刚表示，从供给角度看，国内生猪产能正在持续恢复，存栏量持续增加。从需求角度看，随着天气转热，目前正处于消费淡季，市场需求相对疲软。

“猪肉供需两端利空叠加导致猪价下探。”浙商证券首席经济学家李超指出，一方面，生猪产能持续恢复叠加二次育肥生猪大规模出栏，农业农村部数据显示，2021年4月能繁母猪存栏量已恢复到2017年年末的97.6%；另一方面，4-5月属于猪肉传统消费淡季，猪价下探难以在短时间内提振猪肉消费热情。

随着猪价下跌，上市猪企利润大幅下降。与年初相比，新希望、温氏股份、天康生物5月销售跌幅超过一半，正邦科技、双汇发展跌幅接近五成。温氏股份、新希望和正邦科技的净利润分别同比下降71%、91%、76%。

有关部门正在密集出手稳猪价、稳市场。6月9日，国家发展改革委、财政部、农业农村部、商务部、市场监管总局等联合印发《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》，提出以猪肉储备调节作为关键抓手，对生猪及猪肉价格“调高”与“调低”并重。即当猪肉价格过低时，将启动收储以托住市场，价格过高时，将投放储备以保障居民消费需要，以推动价格向合理区间回落。

农业农村部表示，将引导区域科学规划生猪养殖布局，加强生猪产销规划衔接。鼓励探索销区补偿产区的长效机制，支持主产省份发展生猪生产，并推进生猪养殖标准化示范创建。（记者 班娟娟）