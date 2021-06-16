2020年末医保基金累计结存3.15万亿元

近日，国家医保局公布《2020年全国医疗保障事业发展统计公报》，统计公报显示：2020年基本医疗保险基金总收入、总支出分别为24846亿元、21032亿元，累计结存31500亿元。

截至2020年底，全口径基本医疗保险参保人数达136100万人，参保覆盖面稳定在95%以上。其中，参加职工医保34455万人，比上年增加1530万人；参加城乡居民医保101676万人，比上年减少0.8%。

在基金收支方面，2020年，职工医保基金收入15732亿元，比上年减少0.7%。基金支出12867亿元，比上年增长1.6%。统筹基金累计结存15327亿元，个人账户累计结存10096亿元。

国家医保局有关负责人表示，受疫情影响，2020年2～7月全国多地实施阶段性减半征收职工医保单位缴费，累计减征约1649亿元，职工医保收入较上年下降。若剔除减征因素的影响，职工医保基金总收入较上年增长9.6%。

据介绍，在医疗救助和医保扶贫方面，2020年，全国医疗救助基金支出546.84亿元，资助参加基本医疗保险9984万人。中央财政投入医疗救助补助资金260亿元。另外，安排40亿元补助资金专门用于提高“三区三州”等深度贫困地区农村贫困人口医疗保障水平。2020年，全国农村建档立卡贫困人口参保率稳定在99.9%以上。

同时，2020年，全国住院费用跨省异地就医直接结算定点医疗机构数量为44413家。其中，职工医保参保人员异地就医4831万人次，异地就医费用1338亿元。居民医保参保人员异地就医3407万人次，异地就医费用2623亿元。

门诊费用直接结算试点工作稳妥推进，京津冀、长三角和西南五省份等12个先行试点省份普通门诊费用跨省直接结算累计达到302万人次，医疗总费用7.46亿元，医保基金支付4.29亿元。（记者李丹青）