千家养老助餐点 缓解老人吃饭难

社区老年人的“吃饭问题”关系到居民养老的幸福指数。自从居家养老保障被列入接诉即办“每月一题”以来，市委社会工委市民政局以党史学习教育“我为群众办实事”实践活动为抓手，对5000例“涉老”诉求进行精准分析，将养老助餐服务作为解决居家养老保障问题的突破口，通过发展1000家养老助餐点、划分责任片区、明确责任清单等措施，为全市24.7万在册居家基本养老服务对象提供精准服务，不断提升群众的获得感、幸福感。

本市今年计划发展1000家养老助餐点，加快养老助餐点全覆盖，让老年人在家门口吃上物美价廉的“暖心饭”。北京青年报记者从市委社会工委市民政局获悉，居家养老保障问题作为“每月一题”27个具体问题之一重点治理，从去年以来本市出台一系列文件，引导社区养老服务驿站聚焦全市基本养老服务对象，通过划分责任片区、明确责任清单等措施，实现全市1000余家养老服务驿站基本完成与全市24.7万在册居家基本养老服务对象的精准对接，为家庭养老提供了坚实的支撑和保障。

确定24.7万人的养老服务对象名单

市委社会工委委员、市民政局副局长李红兵介绍，通过对5000例“涉老”诉求进行精准分析，民政部门将养老助餐服务作为解决居家养老保障问题的突破口，同时也明确了基本养老服务对象。

“去年，我们在全国率先明确了基本养老服务对象包括三类人，一是城乡特困老年人等托底保障群体；二是低保或低收入家庭失能、失智、高龄老年人等困境保障群体；三是失能、失智、重度残疾、计划生育特殊家庭老年人等重点保障群体。”李红兵指出，在明确了基本养老服务对象之后，在今年的“每月一题”确定当中，市民政局抓紧时间将其变成了一份名单，“这份名单显示，北京市在册居家基本养老服务对象共计24.7万人，这些人是我们政府应该组织社会服务、提供各类政策支持，为其解决困难。”

养老驿站服务清单即将出台

怎样让这24.7万人的诉求能够“未诉先办”？“一是要走进‘家门’，二是要走进‘心门’。而这正是我们赋予社区养老服务驿站的一个新的职责。”李红兵介绍，全市1000余家养老驿站在过去的这5个多月时间中，主动上门与服务对象建立一一对接关系，并挨家挨户地向基本养老服务对象发放服务承诺书，“要让片区的老人在面临困难的时候知道去找谁”。

李红兵强调，从市、区两级层面，正在抓紧修订对于驿站的扶持政策。各区和街乡镇要切实履行养老“属地责任”，制定“三个清单”，即驿站主体清单、责任清单和服务清单，同步开展驿站信息公开公示，实现在两个场所（即责任片区所属社区或村、驿站服务场所）、一个人群（即责任片区覆盖的基本养老服务对象）驿站信息公示率100%，确保责任片区内每位基本养老服务对象有人管。

对于驿站的服务清单，李红兵指出，清单正在征求意见当中，不久后将发布，“为基本养老服务对象提供的巡视探访、养老顾问、个人清洁、跌倒应急等基本养老服务都会被纳入清单之中，以确保老人服务需求能快速响应。”

首个养老助餐数字化试点启动

针对居家社区老年人普遍存在的“做饭难”问题，市民政局督促全市所有养老驿站全面开展助餐服务，扩大养老助餐服务供给。“今年计划发展1000家养老助餐点，加快养老助餐点全覆盖，让老年人在家门口吃上物美价廉的‘暖心饭’。”李红兵说。

北青报记者了解到，截至目前，全市已开展助餐服务的养老驿站684个（其中东城45个，西城31个，朝阳118个，丰台48个，石景山33个，房山57个，通州81个，昌平30个，大兴52个，门头沟15个，平谷14个，怀柔53个）。例如，朝阳百子湾家园社区养老服务驿站的老年餐桌，每当开餐，驿站门口便排起了长队。由于价格便宜，省去了烧饭做菜的辛苦，老年餐桌深受老年人的欢迎。

同时，养老助餐还对接外卖平台，让助餐服务实现“智能化”。今年3月，北京首个养老助餐数字化试点正式启动，参与首批试点的驿站包括西城区的3个街道、4家企业的6个站点，通过与外卖平台签约，为辐射区域内老年人提供团餐、送餐上门等服务。

此外，市民政局正在与北京营养源研究所研究老年营养餐供给配送问题，探索搭建老年特殊营养餐中央厨房，解决老年人失能导致的吞咽困难和营养不足等问题。同时，民政部门也在抓紧制定《北京市养老助餐服务实施办法》，按照“政府引导、社会运营、属地管理、多元支撑”原则，按照一刻钟养老服务圈要求，重点在城区推进养老助餐服务体系建设试点，统筹谋划老年餐集中配送中心和养老助餐点布局，进一步健全完善布局均衡、方便可及的养老助餐服务网络，科学设定养老助餐服务对象、补贴方式及补贴标准等，既能激活市场活力、让群众有获得感，又能让财政兜得住。

文/本报记者 解丽

典型案例

西城区将全面推广数字化养老助餐服务

端午节前夕，在西城建功南里社区养老服务驿站，一群老年人正围坐在一起，学习如何制作香囊。时间很快将近中午，饭菜的香气提醒老人们该吃饭了，于是，老人们拿出餐具，排队打饭。

“今天有鸡腿，老伴儿爱吃这个！”与驿站隔楼而居的刘瑞谦阿姨告诉北青报记者，驿站的老年餐桌解决了自己的大问题，“以前就是再累也都自己买菜做饭，现在每周至少在老年餐桌吃三天饭。在这儿吃饭不仅每天吃得不重样，还可以依据自己的口味提要求，25元餐标的老年餐，刷老年卡之后仅要18元，又方便又便宜！”

据驿站负责人马洪延介绍，开业不到两年，驿站就成了白纸坊街道社区老人的“食堂”。驿站改变了原有一张菜谱打天下的模式，会征询老人的意见，再配备专业的营养师，结合当季菜，每周四公布下周的菜谱。

此外，老年人还能享受到一系列个性化的餐饮服务。比如，老人家里来了客人，驿站的厨师可以上门做饭，也可以把食材送到驿站，进行“来料加工”。除此之外，驿站每周还推出主食、酱货等外卖，供老年人采购。“现在每天上门的老人有150至180人次，我们辐射周边5个社区，但运行了一段时间之后，发现辖区外的老人也都过来吃饭，很受欢迎。”马洪延说，下一步驿站也会考虑“养老助餐”的数字化建设。

事实上，为全面提升西城区“养老助餐”服务能力，适应疫情防控常态化形势，西城区正在探索“养老助餐”数字化试点工作。据西城区民政局局长李薇介绍，目前选定了西长安街街道、展览路街道、月坛街道三个街道，汽南社区养老驿站、复北社区养老驿站、汽北社区养老驿站、露圆社区养老驿站、太仆寺社区养老驿站等5家站点进行试点，逐步进行签约、连锁化运营，完成线上团餐、到店就餐、送餐上门的服务模式。

李薇表示，养老助餐数字化服务模式，可为老年人提供团餐、外卖、到店点餐三种服务，可由老年人根据需求选择相应服务方式。老年人及其家属可以通过线上下单，以点餐的形式获取自己所需要的餐食；餐饮企业可以线上接单，精准对接老年人的需求。社区养老服务机构可以为有需求的老年人集中供餐或订餐，提供堂食或外卖。

下一步，西城将进行基本养老服务对象需求摸底工作，全面推广数字化养老助餐服务。把“老有所餐”打造成为一项“民心暖心工程”。

文/本报记者 解丽 摄影/本报记者 郝羿