网联平台处理支付交易53.65亿笔

本报北京6月15日电 （记者葛孟超）记者15日从网联清算有限公司获悉：端午假期（6月12日至6月14日），网联平台共处理资金类跨机构网络支付交易53.65亿笔，金额2.96万亿元，日均交易笔数、交易金额较2020年同期分别增长28%和51%，较疫情前的2019年同期分别增长92%和89%。

餐饮市场持续向好。典型餐饮商户日均支付交易笔数和金额较去年同期分别增长48%和40%，较2019年同期分别增长104%和98%。

酒店民宿备受青睐。一些酒店民宿等商户日均支付交易笔数和金额已超过疫情前水平，较去年同期分别增长43%和37%，较2019年同期分别增长116%和109%。

交通出行逐渐回暖。部分交通行业商户日均支付交易笔数和金额较去年同期分别增长51%和48%，交易笔数较2019年同期增长70%，交易金额与2019年同期基本持平。

购物消费需求强劲。零售行业相关商户日均支付交易笔数和金额较去年同期分别增长112%和64%，较2019年同期分别增长340%和148%。

《 人民日报 》（ 2021年06月16日 07 版）