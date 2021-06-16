人民网健康·生活
热词：滚动　消费　时尚　妇幼　食品　酒业　茶业　彩票　经济·科技·生态　文旅·体育
人民网>>健康·生活

端午假期

网联平台处理支付交易53.65亿笔

2021年06月16日08:18 来源：人民网－人民日报

　　本报北京6月15日电  （记者葛孟超）记者15日从网联清算有限公司获悉：端午假期（6月12日至6月14日），网联平台共处理资金类跨机构网络支付交易53.65亿笔，金额2.96万亿元，日均交易笔数、交易金额较2020年同期分别增长28%和51%，较疫情前的2019年同期分别增长92%和89%。

　　餐饮市场持续向好。典型餐饮商户日均支付交易笔数和金额较去年同期分别增长48%和40%，较2019年同期分别增长104%和98%。

　　酒店民宿备受青睐。一些酒店民宿等商户日均支付交易笔数和金额已超过疫情前水平，较去年同期分别增长43%和37%，较2019年同期分别增长116%和109%。

　　交通出行逐渐回暖。部分交通行业商户日均支付交易笔数和金额较去年同期分别增长51%和48%，交易笔数较2019年同期增长70%，交易金额与2019年同期基本持平。

　　购物消费需求强劲。零售行业相关商户日均支付交易笔数和金额较去年同期分别增长112%和64%，较2019年同期分别增长340%和148%。


　　《 人民日报 》（ 2021年06月16日 07 版）

(责编：孙红丽、杨迪)



相关新闻


热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn