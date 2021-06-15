直播预告：Hold住你的心脏乱跳

心脏乱跳，专业词语叫心律失常，是指心脏冲动的频率、节律、起源部位、传导速度或激动次序的异常。按其发生原理，可分为冲动形成异常和冲动传导异常两大类。而按照发生时心率的快慢，可分为快速性与缓慢性心律失常两大类。

6月16日15：00-16：00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请云南省第一人民医院主任医师范洁做客直播间，告诉我们心脏乱跳是怎么一回事。欢迎收看！

专家简介

范洁，云南省第一人民医院主任医师，昆明理工大学博士生导师、中国房颤中心联盟副主席、中国房颤中心联盟专家委员会专家委员会常委、中国医师学会心律学专委会常委、中华医学会心电生理与起搏学会起搏学组委员、中华医学会心电生理与起搏学会女医师联盟常委、中华医学会心电生理和起搏分会心脏远程医疗专业委员会委员、国家卫健委心律失常介入培训基地导师、云南省心律失常诊治研究中心主任、云南省房颤中心联盟执行总监、云南省房颤规范化管理中心副主任、云南省心电生理与起搏学会副主任委员、云南省第一人民医院心血管内科行政副主任。

日常注意事项

避免诱因

注意劳逸结合、生活规律，保证充足的休息与睡眠；保持乐观、稳定的情绪；避免劳累、感染，防止诱发心力衰竭。

饮食禁忌

避免摄入刺激性食物如咖啡、浓茶等，避免过饱。

按时服药

遵医嘱服药，不可自行减量、停药或擅自改用其他药物。

自我监测

自测脉搏的方法可以自我监测病情，脉搏跳动过快或过慢、不均匀、强弱不等可能存在心律失常，及时就医。

如何收看直播：

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