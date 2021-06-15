网红玩具“史莱姆”、儿童用盲盒、磁性玩具……儿童玩具正日益多样化，玩法也越来越“高大上”，深受消费者喜爱。与此同时，儿童玩具用品安全备受关注。不少家长想知道：这些玩具安全吗？应该如何选购？

近日，国家市场监管总局部署开展2021年儿童和学生用品安全守护行动（以下简称“守护行动”），以儿童玩具、儿童餐饮具、儿童护具、儿童服装等为重点，组织质量监督专项抽查。

网售儿童玩具是此次质量监督的重点。“虽然网购已经很普遍，但孩子玩具我还是尽量线下购买。”宝妈王晶晶对记者说，“比起线上，商店里能看得到、摸得着的玩具质量更让人放心，也能仔细察看玩具包装上的说明和认证标识。”国家市场监管总局网络交易监督管理司司长庞锦介绍，当前儿童用品线上销售发展迅猛，但产品质量不一。从守护儿童健康、确保产业可持续发展来看，加强网上儿童用品消费市场监管意义重大。

今年以来，全国12315平台共接收儿童用品投诉举报5.16万件，包括多个网购玩具。此次守护行动中，市场监管部门将以“网红玩具”等产品为重点，依法进一步夯实平台对网售儿童用品的日常管理责任。包括健全网络交易监管规则制度，推动落实网络交易监管办法。建立平台企业合规报告和风险评估制度，督促平台企业加强合规制度建设；围绕重要时间节点、关系民生的重要商品和服务领域，聚焦网络交易监管领域社会最关注的违法行为，查处一批典型案件并及时向社会公布；鼓励和引导电商平台建立和完善赔偿先付制度，积极引导和督促电商平台设立和完善“消费维权服务站”，健全消费纠纷和解与消费侵权赔偿等制度；积极推进12315体系建设，创新在线消费投诉、举报的技术手段，加强对12315数据分析应用和消费教育引导等。守护行动还将加强儿童用品的风险评估和应急处置，提升消费者质量安全意识和防范能力；开展儿童和学生用品质量帮扶“巡回问诊”，进一步压实企业主体责任；健全标准体系，开展对标达标提质行动。

“盲盒可满足儿童的好奇心理，近年来在儿童和青少年中极为盛行。”国家市场监管总局有关负责人表示，由于消费者购买时无法直观地辨别盲盒内产品的质量，因此，为避免买到不合格的产品，消费者应注意查看外包装上适用年龄、警示说明等信息，不要购买无检验合格证明、无中文标签标明产品名称、生产厂名、厂址的产品。对于具有特殊部件的盲盒内置产品，如果含有小零件、小球等，外包装上应标注警示用语。在使用时，家长要提前查看外包装并告知儿童，避免发生儿童在使用中意外吞咽、窒息等情况。同时，市场监管总局提醒，慎选慎购“史莱姆”水晶泥、假水玩具等类似玩具。假水玩具，因其外包装与饮料等食品相似度极高，儿童易误饮误食。DIY手工自制水晶泥产品，往往含有硼砂原料（如硼砂水），存在风险的可能性较高。