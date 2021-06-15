北京市加强医务社工人才队伍建设（医声）

本报北京电 （记者熊 建）6月9日，北京医院协会医务社会工作专业委员会举办了北京医院管理香山论坛医务社会工作高质量发展分论坛。

本论坛以“传承红色基因 开拓医社新局”为主题，围绕医务社会工作人才培养、公益慈善资源整合、老年健康与安宁疗护社工发展及医务社工传播4个板块，来自政府、专业协会、高校、公益慈善领域及媒体行业的代表分别进行主旨演讲及互动交流，全方位梳理了医务社会工作领域的研究成果及实务经验，探讨新时代大卫生大健康理念下医务社工发展的路径，为北京医务社会工作高质量发展助力。

医务社会工作专业人才是影响医务社工发展的重要因素，为推动北京医务社会工作人才体系建设，论坛发布了“健康社会工作领军人才培养项目暨首期安宁疗护社会工作人才培养项目”，成立了“北京医务社工临床实践教学联盟”，并对首批加入联盟的22家医疗机构及10所高校院系授牌，通过医社联合、医校联合，努力培养一支适合卫生健康系统需要的复合型医务社工专业人才队伍。

“提供高质量医疗服务，医务社工人才队伍是其中的重要组成。进入‘十四五’发展时期，我们更需要培养的是既懂社工又懂临床医疗的具有岗位胜任力的专业人才。政府有关部门、医疗机构、高校、社会组织等各方力量应积极形成合力，建设医务社工共同体，推动医务社工人才队伍的快速发展。”北京医院协会医务社会工作专业委员会主任委员王克霞说。

此外，为提升医务社工的社会认知度，论坛还发布了北京医务社工LOGO及微信公众号，积极营造有利于医务社工发展的良好舆论环境。

医务社会工作是卫生健康服务体系的重要组成部分，是贯彻大卫生大健康理念的具体体现，也是提升医学人文、构建和谐医患关系的有效形式。2020年10月，北京市卫健委联合五个委办局印发了《关于发展医务社会工作的实施意见》，开启了北京医务社工发展的新篇章。随即启动了医务社工试点工作，确定了134家试点单位，遴选培育了30个医务社工项目，积极探索医务社工发展模式，以点带面，点面结合，推动医务社工高质量发展。