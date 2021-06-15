强化调配管理 确保临床供应

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近日，国家卫健委举行发布会，介绍我国无偿献血有关情况。无偿献血人次不断增长，从1998年的32.8万提高到了2020年的1553万。血液的应急保障能力不断加强，全国血液联动保障机制建立，不断强化血液调配管理。

今年6月14日是第十八个世界献血者日。在世界献血者日到来之际，国家卫健委于近日举行例行发布会，介绍我国无偿献血、儿童血液病以及恶性肿瘤救治管理有关情况。

无偿献血体系不断完善

1998年，我国颁布实施了献血法，规定国家实行无偿献血制度。国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红介绍，目前我国已经建立起无偿献血工作制度，全国共建设血站452家，形成了以省级血液中心为龙头、地市级中心血站为主体，中心血库为补充的血站服务体系。临床用血也实现了核酸检测的全覆盖，确保血液安全。全国无偿献血人次从1998年的32.8万提高到了2020年的1553万，献血率从1998年的4.8‰，提升到了2020年的11.1‰。“十三五”期间，全国的采血量、采血人次比“十二五”时期分别增长了17%和17.9%。世界卫生组织发布的血液安全报告显示，我国在无偿献血、血液安全和临床用血等方面位居全球前列。

血液的应急保障能力不断加强。郭燕红说，为了保障重点地区、重要时间节点的血液供应，特别是加强重大突发公共事件和事故灾害的血液保障，我国建立了全国血液联动保障机制，强化血液的调配管理。“十三五”期间，全国累计跨区域调配的血液有效缓解了区域性、暂时性血液供应紧张，实现了临床用血的平稳供应。为抗击新冠肺炎疫情，共有12个省份累计为湖北省运送血液近60次，支援的总量达到了1393万毫升，为打赢湖北保卫战、武汉保卫战提供了坚实的血液保障。

血液管理和献血者服务信息化水平不断提高。郭燕红介绍，2019年，我国建立和启用了全国血液管理信息系统，实现了全国452家血站从血液的采集、供应、检测、调配、库存以及献血者资料等信息的动态管理和互联互通，为血液管理、科学决策提供保障。疫情发生后，国家卫健委使用该信息系统，实时监测各地的血液库存，实现精准调配。

新冠肺炎康复者恢复期的血浆可以中和患者体内病毒，防止病毒对肌体器官造成持续性的损害，是救治患者非常有效的手段，已纳入了我国新冠肺炎诊疗方案。郭燕红介绍，2020年2月以来，我国开始研究组织利用恢复期血浆来进行患者救治的一系列工作，在武汉专门建立了国家恢复期血浆储备库，在各省份建立了省级的储备库。截至目前，全国已经累计采集了恢复期血浆4700余人次，一共147万毫升，累计跨区域调拨近50万毫升，有效地保障重症和危重症患者的救治。

血液库存在安全线以上

“疫情对我国无偿献血影响很小。”郭燕红说，2020年，我国无偿献血采血量达2636万单位。广大无偿献血者响应号召，戴上口罩走出家门，献出热血；血站系统的工作人员坚守岗位，尽职尽责，保障了血液的安全、平稳供应。

郭燕红介绍，今年1—4月，全国无偿献血人次达511.9万，献血量884.5万单位，比2019年的同期分别增长了4%和4.5%。全国血液管理信息系统检测的结果显示，6月以来，全国血液库存够用12天以上，高于7天的安全线，血小板的库存稳定在2.2天，高于1天的安全线，库存相对充足。

“每年7月、8月是暑期，叠加汛期，是传统的血液采集淡季。”郭燕红说，要充分使用全国血液管理信息系统，加强对血液整体库存情况的检测和调配，更好地保障临床用血。“希望更多健康、适龄的公民能积极踊跃献血。”她呼吁。

“通过多年的实践，健康成年人献血是安全的，不会影响健康。”刘江介绍，献血对人体内总的血量影响很小。世界卫生组织认为，一个健康的成年人，献血不超过自身总血量的13%，对身体没有不良影响。人体内的总血量大约是体重的7%到8%，一个50公斤体重的成年人，全身总的血量是3500—4000毫升。我国献血的标准为200毫升或者400毫升，如果按照400毫升算，也就是10%，低于世界卫生组织13%的安全献血标准。此外，献血后，人体造血器官能及时补充血液。当然，由于献血者身体存在个体差异，有些人献完血可能会有短暂的头晕或乏力，属于正常生理反应，很快就能恢复。

郭燕红介绍，按照献血法的规定，国家卫健委联合中国红十字总会和中央军委后勤保障部，每两年对无偿献血者进行表彰。有的地方还配套发布了一些地方性法规，规定了医疗机构除保障急救用血以外，对于无偿献血者可以优先用血。江苏、浙江、海南对于获得国家无偿献血奉献奖者实施免公共交通费、免政府办公园和景区的游览费、免非营利性医疗机构的门诊挂号费等政策。北京对无偿献血者还引入了保险机制，向献血者赠送人身意外险。

儿童重大疾病集中救治

儿童血液病、恶性肿瘤治疗周期长、治愈难度大、费用高，是威胁儿童青少年健康成长的重大疾病。郭燕红介绍，近年来，国家卫健委针对儿童血液病、恶性肿瘤开展了一系列的救治工作。

2019年7月，国家卫健委会同民政部、国家医保局、国家中医药管理局和国家药监局联合开展了儿童血液病、恶性肿瘤医疗救治和保障管理工作。按照发病率较高、诊疗效果明确、经济负担重的原则，一共遴选了10个病种，包括再生障碍性贫血、免疫性血小板减少症、血友病等作为首批救治管理的病种。同时，组建了儿童血液病、恶性肿瘤专家委员会，完善了相关病种的诊疗技术方案，同时建立了病历信息登记管理系统，指导地方确定定点医院，组建诊疗协作组，实现对患者全程的规范管理和诊疗。今年以来，在前期10个病种工作经验的基础上，扩大了儿童血液病、恶性肿瘤的救治病种范围，将脑胶质瘤以及恶性生殖细胞瘤等12个病种纳入了救治管理范围。同时也修订了相关诊疗规范。

针对患儿看病贵问题，国家加大了医疗保障力度。推进基本医保、大病保险、医疗救助等保障政策的有效衔接。一方面，大幅度提高保障水平，鼓励实行单病种付费，动态调整医保目录，扩大基本医保覆盖的药品和诊疗项目范围。另一方面，加强药品的供应保障，各地组织有关医疗机构做好药品供应保障情况监测，落实药品集中带量采购试点工作要求，推进带量采购、量价挂钩、保障供应，降低患儿用药费用。

我国儿童血液病、恶性肿瘤救治保障工作取得了显著成效。数据显示，截至2020年底，11.5万例儿童血液病和恶性肿瘤患儿被纳入监测管理体系。儿童大病集中救治降低了医疗总费用，减少了跨省异地就医频率，提高了医保报销比例，有效降低了个人自付费用。血液病、恶性肿瘤患儿平均住院总费用比2019年政策实施前下降了5.69%，其中自付费用下降10.89%。

我国儿童血液病治疗水平稳步提升。国家儿童医学中心主任、首都医科大学附属北京儿童医院院长倪鑫介绍，国家儿童肿瘤监测中心的数据显示，目前我国儿童血液病和恶性肿瘤排位第一的是白血病，整体治愈率与国际水平相当，比如某一些亚型白血病，五年治愈率达到了80%以上。

《 人民日报 》（ 2021年06月15日 15 版）