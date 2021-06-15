消费旺盛 活力十足（经济聚焦）

端午假期，在安徽芜湖古城上演的汉服秀吸引游客驻足观看。

本报记者 徐 靖摄

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餐饮市场呈现蓬勃发展态势，线上线下购物需求旺盛，旅游新产品新业态不断涌现……今年端午假期，消费市场继续稳步恢复，各地在做好疫情防控工作的前提下，丰富产品种类，创新服务模式，满足消费者在餐饮、购物、出游等方面的需求，保障消费者度过一个健康舒心的假期。

端午假期，伴随夏日气温逐渐升高，消费市场也继续稳步恢复，市场潜力进一步释放。本报记者在多地走访观察，见证了各地在做好疫情防控工作的前提下，餐饮、购物、旅游等消费领域的热闹场景。

文化和旅游部14日发布2021年端午假期文化和旅游市场情况，综合各地文化和旅游部门、通信运营商、线上旅行服务商数据，经文化和旅游部数据中心测算，端午假期3天（6月12日—14日），全国国内旅游出游8913.6万人次，按可比口径同比增长94.1%，按可比口径恢复至疫前同期的98.7%；实现国内旅游收入294.3亿元，同比增长139.7%，恢复至疫前同期的74.8%。

餐饮消费氛围浓郁

“您几位这边请，先喝茶……”12日中午11点多，在老堂倌热情的招呼声中，位于江苏省南京市夫子庙景区的南京大牌档平江府店，迎来了用餐高峰。进入店门，迎面的小铺里，展示着南京大牌档与南京市博物总馆联名推出的端午礼盒——艾叶粽子、“非遗”封缸酒等，以本土时令美食与传统文化元素，烘托出浓郁的节日气氛。

“端午假期前我们就感受到了消费市场的旺盛需求，店里所有的包间提前半个月就订出去了，大厅的翻台率预计也会很高。”门店店长介绍。记者从南京大牌档所属的大惠企业市场部了解到，从目前各家门店反馈情况来看，端午假期餐饮市场呈现蓬勃发展态势。在做好疫情防控的基础上，预计3天小长假的总体客流量及销售额将比2019年增长10%—15%。

江苏省餐饮行业协会会长于学荣介绍，端午假期，江苏餐饮业不断升温，堂食消费与端午礼盒销售全线发力，迎来恢复性增长。线上预订增长快，餐饮新零售方兴未艾，特色化、个性化粽子产品等供需两旺。端午假期，江苏餐饮零售总额将达到甚至超过2019年同期水平。

端午假期第一天，正值中午饭点，顾客们在北京市朝阳区“管氏翅吧”朝外店的门外排起了长队。服务员上菜、撤桌、翻台，忙得不亦乐乎。正在等位的顾客刘先生说，“问了好几家饭店，都提前订满了，只能来这儿排队。”

高考刚刚结束，又逢端午假期，像刘先生一样外出聚餐的人在北京着实不少。不论是以学生为主的“毕业餐”，还是以家庭为主的“团圆饭”，人们纷纷走进餐饮场所，掀起一拨餐饮消费的热潮。

北京市朝阳区商务局副局长王大鹏介绍，今年端午假期，朝阳区组织全区各大商业综合体、商场、超市，推出了多种惠购惠民活动。同时，要求各商业服务业企业，严格落实扫码登记、佩戴口罩、清洁消毒等疫情防控措施，安全有序开展经营活动，“营造线上引流、线下互动的浓郁消费氛围，满足群众的消费需求。”

线下线上购物火热

“请您戴好口罩并出示健康码，谢谢配合。”12日，江西南昌市民万女士和家人一起来到南昌市红谷滩区的印象城购物中心，还没走到门口，就听见购物中心前的小喇叭在循环播放疫情防控相关要求。

来购物中心的人络绎不绝，万女士整理好口罩，打开手机出示了健康码。“放假了，我们一家人一块儿来购物。”万女士说，“我们家都打了疫苗，而且戴着口罩，比较放心。”

印象城内的大型超市，特色粽子刚上架，一上午就被抢购一空。过去一周，超市的销售额超过300万元，比去年同期大幅增长。

“超市里有很多生鲜食品。”印象城内超市店长刘宏介绍，“我们对每一批货物的进口报关单、产品检测合格报告、进口核酸检测报告都进行认真审核，之后送往红谷滩新区冷链食品监管仓进行核酸检测和消毒，最后再运回店内进行销售，让大家吃得安全放心。”

南昌市红谷滩新区市场监管局市场科科长吴丽芳表示，“我们对食品安全、冷链等领域重点监管，做好对大型超市、农贸市场等重点场所和冷冻生鲜食品的全流程全链条监测检查，保障群众过一个健康舒心的假期。”

线下采买热闹，线上购物同样火热。

12日上午，河北省唐山市玉田县鸦鸿桥电商产业园内，各个直播间热闹非凡，一场“粽情端午”粽子专场直播带货活动正在举行，30余名主播为本地食品企业销售粽子，短短两个小时就售出5000余单、粽子5万余个。

近年来，随着电商平台的崛起，特别是直播这一新业态的发展，不断激发消费活力，为鸦鸿桥镇的经济发展蓄势赋能。电商主播郝宝玉说：“直播拓宽了农产品的销路和渠道，‘土味直播’也让产品更接地气，进一步刺激了购物需求。”

今年端午假期适逢多家电商平台开展促销活动，层出不穷的新产品和火热的成交数据彰显出消费的火爆。据悉，6月1日至10日，一家电商平台在“618”促销期间，重点品牌的新品成交额同比增长314%，同时，新品在整体成交额中的占比较去年增长60%。

旅游市场持续向好

“一棵小海藻，竟有这么多奥秘，真是让人大开眼界！”12日，在山东省青岛西海岸新区明月海藻世界景区，来自山东临沂的游客刘欣戴上AR（增强现实）眼镜，只见海带、巨藻、马尾藻等在海底翩翩起舞，构成了一片“海藻森林”。

景区的海藻科技馆内，陈列着各种海藻标本，孩子们在这里津津有味地听着讲解；手工互动体验区里，游客们正在制作海藻面膜；烘焙区内，尝一口像冰沙似的海藻凉粉，口感如同果冻般爽滑。

6月8日，明月海藻世界景区开园纳客，5天时间已接待游客1万余人次。假期来临，旅游热情进一步释放。记者在现场看到，游客们有序排队测温、出示健康码。

端午假期前，青岛西海岸新区策划了系列端午文旅休闲活动，促进食、游、购、娱、体、展、演等多元化消费。新区文旅部门相关负责人介绍，“我们细化了疫情防控常态化管理，同时推出田园采摘游、乡村影视游等新产品新业态，为游客献上一顿丰盛的端午‘旅游大餐’。”

在河南省洛阳市洛龙区科技园街道溢坡电影村，一场充满浓浓乡情的乡村蒜面条大赛正火热进行。20余户乡村主厨拿出看家本领，游客一一品尝并评选出“金牌巧手”，在节日里回味童年的好滋味。村庄的另一边，包粽子体验活动也吸引了游客的目光，大家在包粽子的过程中一道感受传统文化的魅力。

游客张先生对记者说，端午假期是一个体验民俗文化的好契机，一碗家乡风味的农家蒜面条、一只亲手包制的粽子都让他感受到浓浓乡情。

第一次带孩子来溢坡电影村游玩的市民孟女士也很惊喜。这里将电影元素融入了整村景观，还在端午假期准备了定制服装供孩子们拍照打卡、沉浸体验。“地道战”场景将爱国元素融入其中，孟女士不失时机地向孩子讲述革命故事，进行爱国主义教育。她说，这种寓教于乐的亲子游很受年轻父母的欢迎，对孩子来说也很有意义。

（本报记者姚雪青、王昊男、杨颜菲、张腾扬、李蕊、毕京津、王珂）

《 人民日报 》（ 2021年06月15日 11 版）