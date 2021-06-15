第五届熟水产业论坛在京召开

近日，由中国食品工业协会和中国民族卫生协会健康饮水专业委员会共同主办，今麦郎饮品股份有限公司协办的“健康中国，熟水当潮——第五届中国熟水产业发展论坛”在北京召开，会议回顾中国熟水产业的五年历程，共见熟水产业发展、共论熟水产业价值、共议熟水产业未来。

中国食品工业协会徐坚副秘书长致辞。受访者供图

中国食品工业协会副秘书长徐坚在论坛上说，行业研究预测，未来几年，中国瓶装水市场规模将以8%-9%的增速增长，2025年市场规模有望突破3000亿元。从熟水行业来看，今麦郎凉白开销量持续保持高速增长趋势，单品销量直指百亿目标，未来十年必然是熟水的十年，今麦郎凉白开必将引领熟水走向黄金时代。

中国民族卫生协会健康饮水专业委员会秘书长马锦亚致辞。受访者供图

中国民族卫生协会健康饮水专业委员会秘书长马锦亚表示，今麦郎凉白开的快速发展，让熟水饮用水成为过去五年中国瓶装饮用水市场的最大发现， “不喝生水喝熟水”也成为越来越多消费者的共识。

健康中国研究中心副秘书长陈伟认为，熟水企业要担负起发展健康产业的任务，担负起普及大众健康生活方式的社会责任。

国家公众营养改善项目办公室主任、中国大健康产业联盟主席于小冬提出，生水成为熟水之后，水、矿物质、细菌等微生物和胃肠找到了平衡点。懂水、会喝水、喝什么水已经形成一种水文明、水文化。

对于中国人饮用熟水的生活习惯，首都医科大学公共卫生学院副教授席元第认为，熟水不是营养品，却是上好的保养品，日常生活要注意健康地饮水，饮健康的水；熟水更健康，多喝凉白开，健康好保养。

国务院政府特殊津贴专家、中国疾控中心环境所水室主任、健康饮水专家鄂学礼提出，熟水凉白开对所有中国人来说，是一种极度普遍、中国式的健康饮水生活方式。中国人喜欢喝凉白开，凉白开对中国人的健康起到积极的促进作用。

今麦郎集团董事长范现国分享了开创“凉白开”熟水饮用水品类的初心和梦想。他说，企业创新要以终为始，从源头做起，抱着敬畏之心，下笨功夫，做好产品，推动中国熟水产业发展。