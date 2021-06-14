美洲杯揭幕战 多支球队出现新冠检测呈阳性人员

当地时间6月13日，2021美洲杯正式开幕，揭幕战中，东道主巴西队在首都巴西利亚迎战委内瑞拉队，最终凭借马尔基尼奥斯第22分钟的进球、内马尔第64分钟的点球以及加布里埃尔·巴尔博萨第89分钟的进球3比0大胜委内瑞拉队，这也是内马尔首次代表国家队战胜委内瑞拉队。

赛前，委内瑞拉美洲杯代表团中有13人的新冠病毒检测结果呈阳性。南美洲足联也在赛前更改规则，由于疫情影响，允许本届美洲杯比赛期间各队可以无限更换球队成员，委内瑞拉队12日重新召入另外15名球员进入国家队。除委内瑞拉代表团外，12日，玻利维亚代表团中也有4人新冠病毒检测结果呈阳性，包括3名球员和1名教练组成员。13日，哥伦比亚代表团中也有2名教练组成员新冠病毒检测结果呈阳性。

根据2021美洲杯卫生安全条例，所有参赛代表团成员在赛事期间均需要每48小时做一次核酸检测。(总台记者 杨兢兢)