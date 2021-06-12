叶欣：身先士卒的白衣战士

当前的广州，正全力抗击新冠肺炎疫情，广东省中医院派出多批护理队伍，支援当地大规模核酸检测工作。“我和身边同事都在学习叶欣护士长的精神，努力奉献自己。”一位参与支援的护士说。

1956年，叶欣出生于广东徐闻一个医学世家。1974年，叶欣被招进广东省中医院卫训队。1976年毕业时，因护理能力测试成绩名列前茅留院工作。后由于突出的业务能力，被提升为广东省中医院二沙岛医院急诊科护士长。1996年，叶欣加入中国共产党。

2003年春节前后，一种病因未明的非典型性肺炎开始在广州一些地区流行。2月上旬刚过，广东省中医院二沙岛医院急诊科开始收治确诊或疑为“非典”的病人。叶欣身先士卒，全身心投入对急危重“非典”病人的检查、抢救、治疗、护理工作。

“这里危险，让我来！”这是叶欣在抢救“非典”患者时常说的一句话。为了防止同事被感染，每天上班，她第一件事就是亲自打来开水拿来预防药，亲眼看着大家吃下去。她反复提醒大家做好各项隔离措施，从医生到护工一个不落，检查极为严谨和认真。

随着“非典”患者急剧增多，科室工作强度不断增加。叶欣主动申请加班，忙的时候，她拒绝接听家人的来电，只是对接电话的护士说：“告诉他，我在班上，没事。”

在一次抢救危重“非典”患者过程中，叶欣不幸被感染。3月4日，极度疲倦的叶欣开始出现发热症状，不得不住进了病房，随后被确诊染上了非典型性肺炎。

即使倒在病床上，叶欣仍然不时通过呼叫仪询问其他“非典”患者的护理情况。最初几天，每当医护人员前来检查和治疗，她总是再三叮嘱他们多穿一套隔离衣，多戴几层口罩。她甚至提出自己护理自己：“我是老护士长了，有什么不行？”

在生命的最后时刻，她用笔吃力地写下：“不要靠近我，会传染……”2003年3月25日凌晨，叶欣经抢救无效去世，年仅47岁。

从开始护理“非典”病人直到病倒，叶欣始终没有离开过岗位，没有回过一次家，用生命谱写了一个白衣战士舍身救死的感人篇章。叶欣殉职后被追授“全国优秀共产党员”“最美奋斗者”“人民健康好卫士”荣誉称号及“白求恩奖章”“南丁格尔奖章”；2009年，叶欣当选“100位新中国成立以来感动中国人物”。为弘扬叶欣精神，广东省中医院把3月25日确立为“叶欣纪念日”。

位于广东省中医院二沙岛医院的叶欣烈士纪念雕像。（资料照片）

2020年初，新冠肺炎疫情突如其来，广东省中医院先后派出9批88名医护人员驰援湖北，并派出相关专家赴香港、河北、云南、辽宁以及马来西亚等地支援抗疫。

曾参与抗击“非典”的广东省中医院急诊科大科总护士长邓秋迎说，“叶欣精神”深深扎根在我们心中，造就了一支召之即来、来之能战、战之必胜、思想技术过硬的队伍。（新华社记者徐弘毅）