迎端午：传统佳节过出健康范儿 这些知识备起来

人民网北京6月12日电 （记者乔业琼）端午又称“端阳”，代表阳气始盛，很多地方有门前悬挂艾草、随身佩戴香囊等习俗。这些流传下来的民俗，有哪些用途？各种美味粽子，在食用时哪些人群需特别注意？在端午节即将到来之际，带着这些问题，人民网专访北京中医药大学东方医院亚健康科副主任医师赵欣，为广大网友解答相关知识。

“艾草是一种在全国各地都有分布的植物，其茎叶具有异香，能驱蚊虫、清瘴气。端午节前后，蚊虫滋生，将艾草悬挂在门旁，艾草散发出的独特气味可以在一定程度上阻挡蚊虫侵入，并且能起到净化空气、芳香通窍的作用。”赵欣表示。

赵欣提醒说，在屋内烟熏艾叶也能有效抑制多种病菌在空气中的传播，但需要注意的是有过敏性鼻炎、哮喘等呼吸系统疾病的人，会对各种烟熏过敏而使症状加重，不宜在房间内熏艾叶。

“这一季节，蚊子和蜱虫是最常见的害虫。在端午节佩戴香囊时，可以选择防蚊虫专用香囊，各地配方略有不同，可根据个人体质选择佩戴。此外，在水草浅滩等地方，建议穿长衣长裤，推荐棉布、丝绸、亚麻等制品，使衣服与皮肤之间存在微薄空气层，不仅能防暑降温，还能有效预防蚊虫叮咬。”赵欣说。

赵欣进一步说，在古代，端午有饮雄黄酒的习俗，从现代医学看来，雄黄酒中含有硫化砷，不建议内服，但可以外涂，也可以洒在墙角、床底等地方。因为雄黄独特的气味，也可以使蚊虫闻之远遁，既减少了传染源，又能起到杀除病菌、消除汗臭、清爽神志的作用。

粽子大都以糯米为主料，配以红枣、豆沙、果脯，或鲜肉、腊肉、咸蛋黄等，入口黏糯、清香，作为端午节必备佳品，深受人们喜爱。是否人人都可以吃粽子呢？赵欣表示，患有胃肠道疾病、糖尿病、肥胖及心血管病、胆道疾病和胰腺炎等人群需谨慎食用。

赵欣建议，粽子要尽量趁热吃，尤其是老人和小孩，避免吃凉的粽子和油腻的肉粽子。粽子中的糯米有很强的黏性，容易导致积食、胃酸、胃胀，一定要适量食用。在吃粽子的同时，可搭配绿叶菜，不仅能有效增加纤维素的摄入，还能增加饱腹感，促进消化，更有益健康。

夏日炎炎，如何避暑降温？赵欣建议，可以适当饮用豆汤、凉茶等饮品，有助于护胃健脾、解暑生津。另外，要少喝冷饮，避免空调开太低，避免冲冷水浴，以防过度的冷热变化而诱发多种不适。从养生看，可以稍微晚睡一会，适度早起进行体育活动，中午小憩一会，这样的规律作息可以有效避免暑热的影响，让身体保持更好的状态。

最后，赵欣提醒说，端午节期间各地会陆续举办赛龙舟、点龙眼等特色活动，非常热闹，同时还需注意带好口罩，勤于手部消毒，做好科学防护。

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