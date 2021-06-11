国家卫健委：将根据疫情形势组织专家制定3-17岁人群接种具体政策

人民网北京6月11日电 （记者孙红丽）国务院联防联控机制今日举行新闻发布会，介绍疫情防控和疫苗接种有关情况。国家卫生健康委疾控局二级巡视员崔钢表示，会根据疫情的形势、防控工作需要和相关人群的特点，组织专家研究制定针对3-17岁人群接种的具体政策。同时，会同各相关部门共同把儿童青少年的接种工作组织实施好。

制定疫苗接种政策需综合考虑多种因素

崔钢表示，目前，我国新冠病毒疫苗接种主要是在18岁以上人群开展，国家有关部门已经批准了3-17岁人群，可以开展新冠病毒灭活疫苗的紧急使用。

“为了保障人民群众的身体健康，我们对于大规模人群接种政策始终坚持稳妥审慎的原则，疫苗接种政策的制定，需要综合考虑传染病流行情况、疾病负担、疫苗的有效性和安全性等多种因素。”崔钢说。

进一步提高人群接种覆盖面

“目前，我国新冠疫苗接种工作保持着稳妥有序、向上向好的态势。”崔钢表示，目前各地的接种工作是按照应接尽接、梯次推进、突出重点、保障安全和各类人群依序推进的原则来组织实施。根据防控工作的特点，突出两个重点：一是重点地区；二是重点人群开展接种工作。

崔钢表示，在做好现阶段重点地区和重点人群接种工作的基础上，下一步会持续地开展对于其他人群的接种工作，进一步提高人群的接种覆盖面，让更多的群众能够尽快获得有效保护。

大量数据证明我国新冠疫苗安全和有效

中国疾控中心研究员、科研攻关组疫苗研发专班专家组成员邵一鸣表示，我国新冠疫苗累计已经接种了8亿多剂次，是国际上单个国家接种剂次最多的。在这些大规模接种当中，大量数据证明了，我国的新冠疫苗是安全和有效的。国药中生北京所和北京科兴中维公司研制的灭活疫苗在获得附条件上市批准以后，继成人使用之后，继续开展了3-17岁人群的扩大临床试验，积累了更多的数据，这些数据及时上报国家，经过专家的认真审评论证，充分证明了在3-17岁这个人群是安全的。

“这些结果显示了它们诱导产生抗体的能力也都非常强，结合国内的疫情形势，经国家有关部门的批准，国药中生北京所和北京科兴中维公司的新冠疫苗在有需要的情况下可用于3-17岁人群的疫苗接种。后续将根据疫情形势、防控需求，并结合相关人群的特点等情况做好接种的有关工作。”邵一鸣说。