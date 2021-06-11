60岁以上老人能否接种疫苗？接种疫苗后为何依旧被感染？权威解答来了！

人民网北京6月11日电（张文婷）今日，国务院联防联控机制就疫情防控和疫苗接种有关情况举行发布会。目前，全国各地新冠疫苗全民免费接种正在有力有序进行中。对于60岁以上老人能否接种疫苗、接种疫苗后为何依旧被感染等热点问题，相关负责人给出了详细解答。

60岁以上老人能否接种疫苗？

国家卫生健康委疾控局二级巡视员崔钢表示，按照新冠病毒疫苗接种的总体安排和部署，已对各类人群的接种作出了相应的详细安排，其中包括60岁以上的老年人。“前期，我们对于有接种需求，同时身体状况比较好的老年人开展了接种工作。这个接种我们是参照对于重点人群的接种进行实施的。”他说。

崔刚提到，国务院联防联控机制疫苗接种工作协调组专门制定了《新冠病毒疫苗接种技术指南（第一版）》。对于60岁以上老人的接种工作提出了一系列的、统一的接种建议和具体要求。下一步，会继续指导各地有序地做好老年人的接种工作，切实保护老年人的身体健康。

接种疫苗后为何依旧被感染？

谈及接种疫苗后为何还感染，是否说明疫苗保护效力不够这一问题，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆在会上表示，目前为止，新冠疫苗不管是在临床试验获得的保护效力，还是疫苗上市以后获得的保护效果，其保护率都不是100%。

针对有些人接种疫苗之后出现了感染的情况，王华庆解释称，这并不意味着疫苗保护效力不够。“因为，不管是保护效果也好，还是保护效力也好，其实是对一个群体得出的一个结果。”他说。

他提到，预防新冠肺炎最好的办法还是接种疫苗，通过接种疫苗，如果人群当中有免疫力的达到了一定阈值，就可以降低新冠的流行强度或者阻断它的流行。

中国疾控中心研究员冯子健表示，就此次广东的疫情来看，确诊病例里面没有接种过疫苗的人群，转为重症或者发生重症的比例显著高于接种疫苗的人，表明接种以后对变异毒株仍然有保护作用。

广东疫情防控形势如何？

近日，广东疫情牵动着每一个国人的心。对此，冯子健表示，广东疫情自5月21日发生以来，病例数已经超过百例，存在家庭和公共场所内传播的现象，通过流行病学调查，病例间的传播关系都是比较明确的，近期报告病例多来自封闭管控的区域以及隔离观察的人员，疫情自发生以来至今已经超过14天，还没有发现在其他省份有关联病例发生，省内也仅仅出现了有限数量的跨地区传播，而且传播关系都是清楚的，采取防控措施也比较及时。

冯子健提到，广东省已经对航空、铁路、公路、水运出省人员实行了非常严格的核酸检测阴性证明制度，而且要求广东佛山等地人员的核酸检测阴性证明时间缩短为48小时，引导本省人员非必要不离粤。

结合当前各地采取的防控措施，专家研判分析认为，随着行之有效的聚集性疫情处置措施落实到位，本次广州疫情呈现阳性感染者逐渐减少的走势，风险范围日趋局限。但不排除还会有散在的病例发生的可能。

端午出行如何防护？

端午小长假马上来临，出行如何做好防护呢？对此，冯子健表示，在社会层面来看，除了中高风险以外的地区，出行是安全的。

他提醒，但不能就此放松警惕、麻痹大意。建议端午节假期有出行计划的人员或高考结束后有暑期出行计划的毕业生们，可以安排行程，建议就近错峰出行，提前了解出发地、目的地的最新疫情形势和防控政策，旅行途中坚持做好个人防护，全程佩戴口罩、坚持勤洗手，保持人际距离，如果在旅途中出现发热、咳嗽、乏力等异常症状，要及时到医疗机构就诊检测。