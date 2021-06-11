高考消费也要加强监管

高考在国人心中的重要意义不言而喻。2021年全国高考报名人数再创新高，达到1078万人，规模庞大的考生群体直接推动了“高考消费”的火热发展。市场需求高涨，商家紧抓商机，高考催生了新“经济点”，带来了消费的增长，但如何保持健康消费、理性消费、适度消费，值得深思。

一方面，“高考消费”的热度不减。在力所能及的范围内保证考生用好的、吃好的，让考生安心考试成为家长们的最大追求。许多商家也紧抓这一商机，推出了考试套装、健脑补品等商品，既满足了消费者希望讨个好彩头的心理，也进一步壮大了“高考消费”市场。

另一方面，“高考消费”的持续火热，也引来了一些恶意炒作、虚假宣传的不良商家。例如，不少商家通过谐音、寓意等借机炒作“必中”噱头，进一步增加了考生和家长的焦虑感，形成了攀比之风。还有不少不法分子通过兜售“聪明药”、提供“占卜服务”等非法牟利，在给考生和家长添乱的同时，还造成了恶劣的社会影响。

为了保障“高考消费”健康发展，有关部门要加强对市场的监管，学生和家长也需要学会理性消费。(朱双健）