十年寒窗，一朝“放养”？高考结束休整参考

今天，2021年全国高考落下帷幕。诸如“高考结束当天最想做的事”“高考完是打工还是旅游”等，瞬间成了社交网络的热搜话题。

寒窗苦读，考试结束。不管答卷是否称心如意，考场结束铃拉响之时，学子和家长就走入了新的生活状态。或许有悲有喜，或许五味杂陈，或许略有遗憾……

我们采访了多位以往的高考生，为您献上这份高考结束休整参考指南。

睡觉★★★★★

大考后睡觉最踏实

“不要想考试，不要想考试，好好休息几天。”回想起高考结束后自己的状态，北京航空航天大学大一学生佳佳，对今年考试的学弟学妹建议。

去年高考结束后，佳佳有好几天都还陷在考试的场景中。“这道题是不是换个回答方式会更好？英语考试我能得几分？那道题有没有回答到给分点上……”佳佳说，这样略带焦虑的情绪影响了自己好久。后来回过头看，这些纠结、焦虑都是没必要的。在她看来，高考结束后，首先需要的就是给自己的身心放个假。

“最重要的就是让精神松弛下来，不要太紧张成绩，也不要太兴奋，把心态调整好。”北京建筑大学大一学生小易的考后放松秘诀更简单——睡觉。而且，她与父母提前打好了招呼，要“一睡不起”的那种睡觉，绝不主动起床的那种。

小易说，去年，父母原本计划和她外出庆祝一下，然而她拒绝了，“我就是想自由自在地歇几天”。对于小易的要求，父母很理解。回到家后，她径直走进了自己的房间开始“躺平”。不过，第二天昏昏沉沉之中，她还会想到自己哪道题没做好，甚至还会做所有题目都不会的噩梦……后来慢慢地，随着身心放松，她才睡得踏实了些。

睡一觉并不仅仅是睡，主要还是要让大脑得到充分休息。“就这样睡了三天多，然后才觉得自己‘活’过来了。爸妈给我在书桌上摆好了好几种饼干、点心、饮料，还有洗好的水果，但是没有干涉我。我挺感谢他们的，感谢他们宽容孩子暂时躺平”。

小易希望这届考生的家长能够放宽心，不要太在意孩子的成绩或者考后的反应，“家长有时候觉得自己小心翼翼的，其实我们心里都明白。把时间还给孩子，让孩子自由安排才是最好的。”

聚会★★★★

出分前聚会最轻松

聚餐、K歌、上网、刷夜……每年高考结束后，有不少学生都会瞬间进入“放养”模式。然而，多位学长学姐也提醒大家，放松要有度，不必非得喝个大醉，或者熬出“熊猫眼”等。

“听说去年有同学考试结束当晚就去刷夜了，还有的同学喝吐了。看新闻，不是还有一些考生扔书本吗？”大一学生穆迪说，包括他在内，有很多学生都是为了高考而默默奋斗了十多年。高考考试结束后，很快就有一种如释重负的感觉。“大家的情绪突然间集中释放，不太恰当地说，感觉有点像‘报复性放纵’。”

“下了考场，身边就有同学张罗聚会。我也去过聚会，不过大家都挺乖，挺克制的。”佳佳表示，自己那段时间除了参加同学聚会，剩下的时间就是做一些自己喜欢却在高中阶段不能“过瘾”的事。“比如看看小说、刷刷短视频等，在高考之前几乎不能做的事，都在那段时间弥补回来了。”

而在身体状态恢复了之后，小易也开启了“聚会”模式。在出成绩之前的将近一周时间里，小易几乎天天都和同学忙着聚餐。小易特别推荐学弟学妹们也能珍惜这个小的空窗期，在各奔东西之前多聚几次。“成绩没出来，大家的差距就没拉开，一起聚会时不用考虑是否有心情落差，大家都轻松。”

“什么事都有一个度。高考过后的放松也是，千万不要过度。有时候，反而容易让身体不舒服。”大一学生穆迪认为，高考后的放松有很多途径和方法，不必非要去吃吃喝喝，甚至把自己搞得酩酊大醉、作息黑白颠倒。“本来就是奔着放松的目的去的，没必要搞得身体很累。”

学车★★★☆

工作日学车人最少

厦门大学大一学生小熙回忆，去年高考结束后有的同学忙着出门游玩，有的酝酿打工兼职，她却陪姥姥住了一个星期，“之前有半年多没去过，姥姥很惦记我。”

那几天，小熙每天都会陪姥姥和姥爷一起去附近公园散步、到市场购物、一起准备美食，晚上还和他们一起看电视剧……小熙觉得这样做非常值得，“从上中学之后，第一次有这样长的一个时间段陪他们，会想起小时候的一些画面。”

从姥姥家回来，小熙开始学车，用半个多月的时间，完成了科目一和科目二的考试。今年年初的寒假，小熙完成了考试，最终拿到了驾照。“现在是汽车社会了，有这个技能很重要啊。而且考驾照的过程比较长，将来可能抽不出这么长的时间来。”小熙还介绍说，驾校每到周末都很难约车，而考试完的学生时间充裕，正好可以把练车时间约到工作日的下午，这样来回的路上也不堵车，能节省不少时间。

小熙觉得考生在高考之后，除了稍微放松之外，也可以制定一些小计划——比如，好好想一下大学专业的事。尽量多和高中老师联系，听听他们对自己所能报考学校的分析，也请老师帮忙介绍靠谱点的志愿报考讲座，多多咨询专家，从中挑出最优选择。“老师的意见会中肯一些。自己也要多研究，心里有数了，去听讲座的时候也能避免被忽悠。这个功课还是得自己提前做。”

小熙还建议应届考生认真规划未来四年的奋斗目标，“之前都是把高考当成奋斗方向。上了大学之后，需要考虑自己到底要干什么。大多数人肯定还得考研究生，还是得继续努力啊。”佳佳和小熙的看法一样，“以前老认为上了大学就可以放松下来了，其实不是。我发现大学期间也要好好对待。”

提醒

骗子加倍忙 千万别上当

每年此时，就在考生和家长稍稍放松的点儿上，各路骗子就开始“加班加点”了。尤其是，涉高考招生录取类的骗局比较高发。而这，考生和家长也需要小心提防。

“去年高考结束后，老师就在微信群里反复告诉大家，要注意防骗。”佳佳表示，当时老师提醒大家，从考试结束到拿到录取通知书这段时间，要注意涉及填志愿、录取等的不明电话或信息。“老师提醒要走正规的渠道，不要相信网络未知的信息，所以大家都很注意。”

前两天，教育部也发出了类似预警。教育部日前联合中央网信办、公安部等部门梳理汇总了近年来出现的一些诈骗案例和虚假信息，提醒考生和家长谨防上当受骗。

其中，有一起典型案例为：2020年5月30日，受害人陈某某在某网站认识了一名叫陆某超的男子，该男子称能帮助受害人的孩子录取到更好的学校。通过网上多次联系，陈某某相信了陆某超的谎言。之后，陈某某陆续向陆某超支付7.8万元，结果不但没有录取，反而人财两空。10月8日，民警将嫌疑人陆某超抓获。

记者检索发现，近几年侵害高考考生权益的诈骗活动，在考生查分阶段和录取阶段居多。诸如“内部大数据”指导志愿填报、提前查询考分、走“内部指标”录取、分数不够花钱可“补录”、帮考生申请助学金和补贴、“高仿”录取通知书等情形，均涉嫌诈骗。

教育部提醒考生和家长，高校招生录取有严格的工作流程。高校招生计划由省级招生考试机构统一向社会公布。高考录取过程中不存在所谓的“内部指标”。考生及家长要高度警惕此类“花钱能买大学名额”的诈骗信息。要从正规渠道了解、确认考试招生政策和信息，切勿轻信蛊惑信息，以致上当受骗。