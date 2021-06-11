筑牢防骗网，守好“养老钱”

近日，银保监会消费者权益保护局发布风险提示，披露了以“投资养老”、“以房养老”等名义，对老年人实施金融诈骗的套路。

近年来，银发经济引来众多投资者的眼光。可在一些人眼中，所谓老年人的钱好赚，只是因为老年人好骗。他们不是通过提供更好的商品和服务，让老年人甘心情愿地掏钱，而是通过各种编排好的话术、通过一个个精心炮制的骗局，用套路掏老年人的腰包。

既然是套路，必然有套；既然是骗局，必然有局。涉老诈骗花样繁多且屡试不爽的重要原因，就在于骗子设的套和局相当有针对性。其中，以“投资养老”、“以房养老”骗局最为典型。老人们有担忧，却抵挡不住旅游、参观、赠送礼品等天上掉馅饼的诱惑；对远超正常范围的高额收益率未必没有疑心，却在一个个比子女都亲的推销人员面前败下阵来。于是，很多老人明知不懂还要参与，图小便宜吃大亏的悲剧一再上演。

对以老年人为目标的各种诈骗案件，国家有关部门始终采取高压态势，破获了不少大案要案，抓获了众多犯罪嫌疑人。然而事后严厉的查处，让犯罪嫌疑人得到相应惩罚，都不是上策。因为诈骗的办案成本高、时间跨度长、涉及人员多，而且就算抓住了人，诈骗所得也早已挥霍殆尽，基本上很难如数追回。所以，事前防范远比事后追回更重要，千万不要等受骗了才看清骗子的真实嘴脸，追悔莫及。

对上当受骗的老年人不能一味地埋怨，更不能苛求每一位老人都具备防范诈骗的能力。在相关部门加大打击力度、提升老年人防骗意识的同时，全社会都应该行动起来，共同打压针对老年人的诈骗空间。比如，既然诈骗团伙经常在公园、超市、小区等公共场合摆摊设点，那就动员相关主体把好关、备好案。要知道，不担责任只收钱，无异于给诈骗团伙撑腰壮胆。