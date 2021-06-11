发现粽子有问题请举报

端午节临近，全市市场监管部门连日来对各自辖区内重点商圈、餐饮聚集区、校园周边等开展端午节食品安全专项检查。工作人员提醒，粽子打开后放在室温下最好不要超过2小时。

昨天，在颐堤港购物中心，朝阳区市场监管执法人员重点检查了粽子食品的进货查验制度执行、生产日期保质期标示、贮藏条件是否符合相应要求等情况。执法人员现场抽检了多款粽子，检测结果均显示合格。

通州区市场监管执法人员昨天与检测机构工作人员一起来到运河通源市场检查。此次检查重点是散装粽子、真空包装的粽子和干粽叶、鲜粽叶等。一旦确定所抽样品不合格将全部下架，其经营者和生产厂商也将面临严厉处罚。

市场监管局提醒消费者，选购粽子叶要“一闻二看”，闻起来有金属味道、颜色过于均匀的要多留心，及时拨打12345投诉举报。生熟粽子分开贮存，打开的粽子放在室温下不要超过2小时。