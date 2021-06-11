“盲盒经济”，要创新更要规范

近年来，盲盒受到年轻人的热烈追捧。在互联网平台上，只要搜索盲盒，不难发现销售者众多，销量颇高。某物流平台数据显示，今年“6·18”盲盒手办预售备货量同比暴增1000%，有报告显示，在“95后”最“烧钱”的爱好中，盲盒手办排名第一；“95后”已成盲盒手办市场重要消费人群，占比近四成。

深受年轻群体青睐

“叮咚。”思宇点开手机，发现是微信群里小伙伴发来链接，某品牌系列盲盒上新，可以在小程序里线上“抽盒”了。

不到10分钟，小伙伴纷纷发来了“抽盒”截图，有的人懊恼自己没有抽中想要的款式，有的人在群里询问大家能不能交换抽到的新品。“在线抽到的盲盒交换起来方便，相当于是把自己的盲盒寄存在商家那边，最终确定了谁要，直接在小程序中填写地址邮寄给他们就行。”思宇说。

近几年，“盲盒经济”带动的新消费风潮已颇具规模，吸引了不少消费者追逐和购买。

Mob研究院的《2020盲盒经济洞察报告》显示，2020年，中国盲盒行业的市场规模达101亿元，且在未来几年仍会持续高速增长。

艾媒咨询发布的《2021年第一季度中国潮玩行业发展现状及市场调研分析报告》指出，潮玩消费群体中超六成用户更加偏好盲盒，超七成中国盲盒用户对购买盲盒的使用满意度给予正面评价。

让人惊喜的消费体验

为什么盲盒能够受到消费者追捧呢？答案也许就在于利用不确定性带来的“惊喜效应”。

华东师范大学心理与认知科学学院副教授陆静怡认为，以盲盒形式售卖的产品给人不确定感，消费者不知道盲盒中的产品究竟是什么，因此会感到好奇，抱有期待。而在盲盒拆开的那一刻，不确定感得以消除，负责奖励过程的大脑区域被激活，从而使消费者可以得到享乐体验。

“其实这种营销策略在生活中很常见。”陆静怡说，“譬如章回体小说、电视剧关键情节前的广告、发布会前保持神秘的新产品，商家总是在制造悬念后再解开悬念，从而给消费者带来愉悦，刺激消费。”

在这样的趋势下，盲盒这一形式逐渐从潮玩市场向外裂变，小小盲盒迅速席卷各行各业。点开任意一家电商平台，各种类别的盲盒产品应有尽有。在社交网络平台上，有关盲盒开箱、测评、“抽盒”经历的视频持续火爆，盲盒的社交圈正在被建立起来。

消费者不要盲目跟风

各行各业开始刮起了“盲盒风”，图书盲盒、考古盲盒以及食品领域的零食盲盒、生鲜盲盒也纷纷跟上，推动盲盒经济这股热潮。

今年，旅游业试水盲盒玩法，多家在线旅行平台推出“机票盲盒”。消费者购买后，会得到一张指定出发地、随机目的地、随机日期的国内单程机票。由于其玩法的不可预测性，不少网友把“机票盲盒”与“来一场说走就走的旅行”联系到了一起。“这是一种应该鼓励的创新产品。”陕西师范大学旅游系主任白凯认为，“机票盲盒”爆火的背后，满足了当代年轻人对旅行的情感诉求。航空公司和旅游平台展开新型合作，提供了营销的一种创新思路，可以激发潜在旅游消费市场。

在盲盒经济迅猛发展的同时，伴随而来的一些问题也不容忽视。中国消费者协会指出，目前盲盒市场存在以下问题：商家过度营销，消费者易中套“上瘾”；商家涉嫌虚假宣传，到手货品与宣传不符；产品质量难以保障，假劣、“三无”产品时有出现；消费纠纷难以解决，售后服务亟待改善。

北京市常鸿律师事务所律师彭艳军在接受本报记者采访时表示：“如果商家以盲盒的名义清货，以次充好、以假乱真，则构成欺诈；有些商家表示盲盒销售是不退不换的规则，售出概不退换，属于霸王条款，侵犯了消费者的公平交易权。”

“对于盲盒产品，应出台相应的商品规范，明确盲盒产品的范围以及‘盲’的程度。”彭艳军指出，“有些产品并不适合以盲盒形式进行不确定的销售，应明确禁止销售。同时盲盒销售的‘盲’通常应表现为盒中所装商品款别的不确定性，即拆开盲盒的瞬间才知道具体的款别，而不是对关键信息避而不谈或只字不提，尤其是用途、性能、规格等关键信息必须透露。”

“经营者销售盲盒应规范，消费者购买盲盒勿盲目。”中国消费者协会表示，盲盒的基本属性是商品，经营者必须承担法定的质量担保责任，确保商品质量信息真实，不可过度利用消费者的猎奇心理，误导人们冲动消费。

陆静怡提醒，盲盒的受众中相当一部分为经济基础、自控能力相对薄弱的未成年人，他们的盲目跟风后果可能更加严重。在持续兴起的盲盒经济下，要提倡大家理性消费、节制消费，切忌盲目跟风、购买成瘾。