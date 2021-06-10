北京医院管理香山论坛医务社会工作高质量发展分论坛在京举办

6月9日，北京医院协会医务社会工作专业委员会举办了北京医院管理香山论坛医务社会工作高质量发展分论坛，全市各级医疗机构医务社工代表及相关领域从业者等参加论坛，论坛同时开放线上直播。

会议现场。主办方供图

本论坛以“传承红色基因 开拓医社新局”为主题，围绕医务社会工作人才培养、公益慈善资源整合、老年健康与安宁疗护社工发展及医务社工传播四个版块，来自政府、专业协会、高校、公益慈善领域及媒体行业的代表分别进行主旨演讲及互动交流，全方位梳理了医务社会工作领域的研究成果及实务经验，探讨新时代大卫生大健康理念下医务社工发展的路径，为北京医务社会工作高质量发展助力。

医务社会工作专业人才是影响医务社工发展的重要因素。为推动北京医务社会工作人才体系建设，论坛发布了“健康社会工作领军人才培养项目暨首期安宁疗护社会工作人才培养项目”，成立了“北京医务社工临床实践教学联盟”，并对首批加入联盟的22家医疗机构及10所高校院系授牌，通过医社联合、医校联合，努力培养一支适合卫生健康系统需要的复合型医务社工专业人才队伍。

“提供高质量医疗服务，医务社工人才队伍是其中的重要组成。进入‘十四五’发展时期，我们更需要培养的是既懂社工又懂临床医疗的具有岗位胜任力的专业人才。政府有关部门、医疗机构、高校、社会组织等各方力量应积极形成合力，推动医务社工人才队伍的快速发展。”北京医院协会医务社会工作专业委员会主任委员王克霞说。

此外，为提升医务社工的社会认知度，论坛还发布了北京医务社工LOGO及微信公众号，积极营造有利于医务社工发展的良好舆论环境。

北京市卫生健康委员会、中共北京市委社会工作委员会北京市民政局、中国医院协会医院社会工作暨志愿服务工作委员会、中国社会工作联合会、北京医院协会有关领导参加论坛并致辞。