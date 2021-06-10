国家卫健委：2020年全国无偿献血人次达到1553万 较1998年增长47倍

人民网北京6月10日电 （记者崔元苑）10日，国家卫健委就我国无偿献血和儿童血液病恶性肿瘤救治管理有关情况举行发布会。第18个世界献血者日即将到来，目前全国无偿献血情况如何？相比往年呈现怎样的趋势？常规的用血需求能否得到满足？围绕这些热点问题，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红在会上进行了详细介绍。

我国无偿献血人次，20多年间增长了47倍

“血液不能人工合成、不可替代，也不能长期保存。因此，足量、安全、持续的血液供应，是开展临床医疗救治和患者生命安全的重要保障。”郭燕红指出。

围绕我国无偿献血工作的基本情况，郭燕红介绍，一是血液安全供应水平持续提升。自1998年颁布实施《献血法》以来，我国建立了无偿献血的工作制度。全国共建设血站452家，形成了以省级的血液中心为龙头、地市级中心血站为主体、中心血库为补充的横向到边、纵向到底的血站服务体系。临床用血也实现了核酸检测的全覆盖，来确保血液安全。全国无偿献血人次从1998年的32.8万提高到了2020年的1553万，增长了47倍。每千人口的献血率从1998年的4.8‰，提升到了2020年的11.1‰。“十三五”期间，全国的采血量、采血人次比“十二五”时期分别增长了17%和17.9%。世界卫生组织发布的全球血液安全报告显示，我国在无偿献血、血液安全和临床用血等方面位居全球前列。

二是血液的应急保障能力不断加强。为了保障重点地区、重要的时间节点的血液供应，特别是加强重大突发公共事件和事故灾害的血液保障，建立了全国血液联动保障机制，强化血液的调配管理。“十三五”期间，全国累计跨区域调配血液2463.6吨，有效地保障了一过性、区域性以及偏型性的血液供应紧张，实现了临床用血的平稳供应。在新冠肺炎疫情期间，共有12个省份累计为湖北省运送血液近60次，支援的总量达到了1393万毫升，为打赢湖北保卫战、武汉保卫战提供了坚实的血液保障。

三是血液管理和献血者服务信息化水平不断提高。2019年，建立和启用全国血液管理的信息系统，实现了全国452家血站从血液的采集、供应、检测、调配、库存以及献血者资料等信息的动态管理和互联互通，为血液管理、科学决策提供保障。在新冠肺炎疫情期间，通过使用信息系统实时监测各地的血液库存，实现了精准的血液调配。同时，依托全国血液管理信息系统，在国家层面汇聚了自1998年《献血法》实施以来所有献血者的献血记录，实现了全国统一的电子献血证，开启了“互联网+无偿献血”服务的新阶段。

“下一步，我们还将依托大数据和互联网等新技术、新方法，进一步提升血液管理的精细化和科学化水平，为献血者提供更加精细、更加周到、更加便捷的服务。”郭燕红表示。

无偿献血形势进一步向好，目前血液库存充足

“尤其在去年新冠肺炎疫情发生的情况下，全国无偿献血人次数依然达到了1553万，采血量达到了2636万单位，共5272吨，采血量仅比2019年减少了0.48%，可以说没有受到疫情的较大影响。”郭燕红介绍，去年疫情形势最严峻的阶段，受到人流管控措施的影响，街头血液采集一度面临困境，而广大无偿献血者响应号召，戴上口罩走出家门、伸出手臂、献出热血。新冠肺炎康复者更是心怀感恩，踊跃捐献恢复期的血浆，挽救他人生命。血站系统的干部职工坚守岗位，履职尽责，千方百计保障了血液的安全平稳供应。

郭燕红介绍，今年，我国无偿献血的形势进一步向好。1-4月，全国无偿献血人次达到511.9万，献血量是884.5万单位，共1769吨。无偿献血人次和献血量比2019年的同期分别增长了4%和4.5%。

郭燕红解释：“通常来讲，我们把7天视为一个安全库存的标准值，也就是说现在的血液能够用7天，就是比较安全的库存。”

郭燕红介绍，今年6月以来，全国的血液库存平均是在12天以上，高于安全线。血小板的库存稳定在2.2天，也高于1天的安全库存。可以说血液库存是充足的。

对于即将到来的七八月血液采集淡季，郭燕红呼吁更多健康适龄的公民在这个阶段能够积极踊跃的献血。“我们也将进一步采用信息系统，加强对血液整体库存情况的监测，加大血液的调配力度，更好地保障临床用血，保障患者的临床救治不受到影响。”郭燕红表示。