益丰大药房20周年合作伙伴战略峰会在长沙举行

为推动我国医药零售行业的高质量发展，探索行业发展新路径、新模式，6月9日，益丰大药房在2021星辰会（湖南长沙）分论坛上举办“芯时代 心零售 新益丰——益丰大药房20周年合作伙伴战略峰会”。与会嘉宾共同围绕新时代医药零售发展方向、助力行业全方位转型升级等话题展开探讨分享。

湖南省药品监督管理局党组书记、一级巡视员梁毅恒在会议致辞中表示，近年来，湖南省药品监督管理局大力实施“三高四新”战略，深化审批机制改革，成立了批发药品总部并开展试点工作。强化事中、事后监管，强化“百日整治”行动，突出顶层设计和政策引导，多举措推动提升湖南省生物医药产业竞争力。

中国医药物资协会执行会长兼秘书长刘忠良指出，医药行业要积极作为，担当起服务人民健康的社会责任，坚持以顾客为导向的经营理念，以“优质平价+专业服务”打造企业名片。

益丰大药房连锁股份有限公司董事长高毅在致辞中表示，通过本次峰会，希望能与医药健康领域的专家学者及企业代表，共同探讨如何通过互联网数字化和专业温暖的服务来打造医药零售产业新模式，在合作共赢的同时，为广大群众的健康做出实质性贡献。

高毅在“芯时代 心零售 新益丰”主题分享中指出，数字化时代，用户的消费方式也在发生改变，企业的数字化转型势在必行，其中包括数字化的运营活动、数字化的业务活动、数字化的产业活动。“医药零售业的数字化升级，难度更大，进程更长。为提升零售效率、管理效率，益丰于2019年成立了‘数字化中心’，全面推动企业数字化转型，包括业务数字化、流程工具化、数据业务化。借助数字化新兴技术，实现医药零售模式的创新和智慧零售的转型。”他说。

据了解，为提高居民糖尿病防治意识，提升对糖尿病的科学认知，增强糖尿病患者自我管理的知识和技能，益丰还在会上启动了“益丰大药房5000万元糖尿病患者关爱活动”。该活动将在5年内通过各大门店开展糖尿病知识教育10万余场次，健康大课堂2400余场。对于新发现的糖尿病患者进行登记并纳入规范化管理，同时对糖尿病高危人群进行筛查并建立跟踪性健康管理档案。

此外，益丰预计将在5年内投入总计约5000万元用于购买健康检测器材及材料并向患者免费发放。其中将发放血糖仪约16万台、血糖试纸约16万盒、便携药盒40余万个及胰岛素替换针头20万余盒，指导患者规范使用胰岛素针头。通过种种实践活动，引导患者树立正确的慢病管理意识，掌握科学的慢病管理技能。