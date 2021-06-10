“高考房”越来越走俏

全国高考在大部分地区已落下帷幕，这几天关于高考的话题十分热，同样热度不减的是今年的“高考房”市场。

多家在线旅游平台数据显示，高考当周多地考点周边酒店预订量较考前一周增长242%，国内酒店预订量超2019年同期三成以上。预订“高考房”的多不多？房价与平时比有没有上涨？这一行业新业态呈现出哪些新特点？

北京市第十五中学高三学生小高家住大兴区，高考考点在西城区一六一中学，小高说：“我是寄宿生，妈妈提前为我订好了‘高考房’。考点往往安排在就读学校所在城区，因为班里的寄宿生住得比较远，所以大家都预订了‘高考房’。”另据北京一家考点附近酒店工作人员介绍，到店的不少客人是家住大兴、房山等远郊区县的考生。

考点周边酒店的房源、价格涨幅等情况不尽相同。以北京十四中考点为例，同样是距离考点几百米，豪华型的希尔顿逸林酒店房源较多，共541间，酒店销售张女士介绍，虽然有不少家长前来订房，但是没有出现房源紧张的情况，价格也比较稳定；经济型的格林豪泰贝壳酒店只有60间房，高考期间客源量明显增长，房价也随之上涨，涨幅在100元左右。海友酒店北京西城区区域负责人李鸣秋介绍，海友酒店的房价略微上涨，平均上涨30元左右。

据华住集团对其旗下酒店相关数据的统计，不同类型的酒店中，经济型酒店表现最为突出，整体预订量达70%。此外，一线城市的“高考房”预订量较去年高考期间增幅超25%；二线及以下城市展现出更强劲的需求复苏势头，以徐州市为例，部分门店预订量较去年高考同期增长超150%。

6月6日是考生集中入住酒店的时间，近四成考生选择提前入住适应环境。在北京市场5月中下旬是考生家长预订“高考房”的高峰期，大多数考生家长会在考前半个月为孩子选好酒店。

北京师大附中、十五中、十四中等考点附近的酒店，无论是豪华型酒店还是经济型酒店，其工作人员均表示，所有考生家长都提出了“安静”的需求。格林豪泰贝壳酒店贴出标语为考生营造安静环境，为此向所有客人提供不限量的免费矿泉水。“不可能无条件要求客人安静，我们需要付出一些成本。”该酒店工作人员说。希尔顿逸林、海友等酒店则尽量将考生安排在远离电梯口的房间，或将考生房安排在集中区域，全季酒店还在房间内放置了耳塞。

除了努力创造安静的备考环境，不少酒店还推出了高考特别服务。李鸣秋介绍，海友为考生准备了2B铅笔等文具，还赠送了寓意为“100分”的1根油条和2个鸡蛋作为早餐。汉庭酒店则将早餐时间由早7点提前到6点半。

线下酒店在服务上发力，线上旅游平台则推出各类优惠活动，去哪儿旅行平台推出考生认证订房优惠活动，携程发起部分考点周边酒店7折起活动，同程则推出了88元高考专属礼包。

中国教育科学研究院研究员储朝晖认为，“订‘高考房’没必要跟风，要基于地理位置等实际情况以及对孩子的了解，另外酒店的选择不用在意它的豪华程度，要以安静、利于休息为标准”。（赵心仪）