北京消费季人气旺 夏日消费再添福利

本报讯（记者 李佳）“2021北京消费季”自4月28日启动以来，累计开展商旅文体系列活动千余项，企业自主发放消费补贴超百亿元，持续激发市场活力，助力国际消费中心城市建设。北京市商务局昨日发布的数据显示，截至6月6日，重点监测企业销售额较2019年增长14.7%。全市52个重点商圈客流量达2.2亿人次，同比增长39.7%。进入夏季，北京消费季将再添新福利。

据市商务局介绍，下一阶段，北京消费季开展智能消费节、信息消费节、文化旅游节、体育消费节等活动300余项，全面开启夏日消费福利。新场景板块，联合多商圈和特色商街举办“京南夜生活节”“深夜食堂节”等8项夜京城主题活动。新趋势板块，持续开展网络直播大赛活动。新能级板块，在王府井、北投爱琴海购物公园等商圈举办北京首发节专场活动，发布品牌新品等。

此外，工行北京分行将于6月11日至8月5日开展“京范儿―工行消费季（第六季）”活动，每周五在工行手机银行App向北京市民发放工行消费券，总计发放320万张。小米即日起至6月20日每天限量发放手机、电视、洗衣机满减消费券，券后最高立减400元。每日优鲜将于6月11日起，在自营App和小程序上向北京市民发放1.5亿元消费券。苏宁为北京消费者提供一批LED灯消费7折券，最高补贴150元，还将发放线上线下多项消费券大礼包。