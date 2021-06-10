为未成年人提供更坚实司法保护（金台锐评）

6月1日起，侵害未成年人案件强制报告制度上升为法律的明确规定，这意味着密切接触未成年人的单位及其工作人员，都在法律层面成为有关报告义务主体。最高人民检察院日前表示，检察机关将联合相关部门，推行侵害未成年人案件每案“是否报告”必查机制，确保强制报告制度不折不扣执行。

早发现、早制止、早惩治，才能为孩子健康成长撑起“保护伞”。由于侵害未成年人案件的特殊性，案件发现如果不及时，会严重影响打击犯罪和救助未成年人的效率、效果。一方面，这类案件往往发生在家庭和学校、培训机构等内部场所、封闭环境，外人很难发现；另一方面，未成年人的自我保护意识、能力还不强，不少孩子遭受侵害后不敢、不愿甚至不知道寻求帮助。不仅如此，有些案件即使后来被发现，由于时过境迁，给侦查取证、打击犯罪带来很大困难，有的甚至因为证据灭失，让犯罪分子难以得到应有惩罚。

自2020年5月最高检联合国家监察委、公安部等部门下发《关于建立侵害未成年人案件强制报告制度的意见（试行）》以来，大量侵害未成年人案件因相关人员按规定报告得以及时发现，违反强制报告规定涉嫌违纪违法的相关人员受到了相应处罚。实践证明，该制度不仅有利于在第一时间发现未成年人遭受侵害的线索，及时完善固定证据，有效惩治违法犯罪，将不法伤害程度降到最低；而且能让遭受侵害的未成年人得到及时、有效的心理安抚、司法救助等，切实维护其身心健康和合法权益。

强制报告突出刚性，让更多社会力量成为保护孩子的参与者。强制报告的责任主体点多面宽，加强对这项制度的认识了解并严格适用法律十分必要。只有每个人在发现侵害未成年人违法犯罪时，都能及时报案或者举报，才能最大限度保护未成年人。

孩子的美好未来，需要我们共同守护。一方面，司法机关应当主动担当作为，对未履行强制报告义务的相关主体要依法追究相应责任，体现强制报告的刚性，并及时排除隐患，堵塞管理漏洞。另一方面，未成年人保护不能仅依赖司法机关单打独斗，更需要进一步凝聚对强制报告的社会共识，让相关责任主体知悉法律要求，为社会大众提供便捷的平台和途径，促进对报告义务的主动、及时履行，营造全社会共同保护未成年人健康成长的良好氛围。

《 人民日报 》（ 2021年06月10日 19 版）