直播预告：莫让暑期成为孩子“视力下降期”

近年来，我国近视防控形势不容乐观。2018年，教育部等部门出台《综合防控儿童青少年近视实施方案》。今年5月，教育部发布了《学前、小学、中学等不同学段近视防控指引》，进一步加强儿童青少年近视防控工作。

6月6日是全国爱眼日，人民网·人民健康特别策划“2021全国爱眼日近视防控系列科普”，为孩子们的健康视力出谋划策。

6月10日下午15:00-16:00，首都医科大学附属北京儿童医院眼科主任李莉将做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，就“莫让暑期成为孩子‘视力下降期’”相关话题进行在线分享，欢迎届时收看。

专家简介

李莉 ，主任医师，博士研究生导师。国家儿童医学中心，首都医科大学附属北京儿童医院眼科主任。中华医学会眼科分会眼视光学组委员，中国医师协会眼科医师分会儿童眼健康学组副组长，北京医师协会小儿眼科分会主任委员，北京医学会眼科分会副主任委员，全国综合防控儿童青少年近视宣讲团专家成员。中华眼科杂志编委，《中国斜视与小儿眼科杂志》编委。

擅长：儿童屈光不正（近视、远视、散光）、各种类型斜视、眼球震颤、不同原因引起的儿童弱视、儿童结膜炎、角膜炎、先天性白内障、青光眼、儿童眼睑泪道疾病的诊治。

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