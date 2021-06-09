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2021年继续提高居民医保筹资标准

2021年06月09日09:18 来源：新华网

　　国家医保局、财政部、国家税务总局日前印发《关于做好2021年城乡居民基本医疗保障工作的通知》，明确2021年继续提高居民医保筹资标准。

　　根据通知，2021年居民医保人均财政补助标准新增30元，达到每人每年不低于580元;同步提高个人缴费标准40元，达到每人每年320元。加强基本医保、大病保险和医疗救助三重保障制度衔接，充分发挥综合保障功能。抓好高血压糖尿病“两病”门诊用药保障政策落实，健全重特大疾病医疗保险和救助制度。

　　通知明确，巩固拓展医保脱贫成果，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向统筹基本医保、大病保险、医疗救助三重制度常态化保障平稳过渡。严格落实“四不摘”要求，保持医疗保障主要帮扶政策总体稳定，分类落实好脱贫人口各项医疗保障待遇。

　　同时，要推进医保支付方式改革、常态化开展药品集中带量采购、加强医保基金监管，不断提高居民医保基金使用效率。推动DRG和DIP试点城市实际付费，健全谈判药品落地监测机制。做好国家组织药品耗材集采落地实施，建立医药价格和招采信用评价制度。（彭韵佳）

(责编：张文婷、杨迪)



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