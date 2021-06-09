防近视？你需要管控孩子的远视储备

黄婷的女儿今年4岁多，为了避免孩子哭闹，她常常用手机给孩子放视频，飞机上、火车上、餐桌上、床上，孩子一看就是几个小时，不舍得放下手机。虽然黄婷担心屏幕会对孩子的视力造成影响，但她说“没办法，不给手机就哭，讲道理也没用”。

2020年，国家卫健委发布的首部《中国眼健康白皮书》显示，2018年全国儿童青少年总体近视率为53.6%，其中，6岁儿童为14.5%，小学生为36%，初中生为71.6%，高中生为81.0%，大学生为90%以上。这意味着，我国儿童青少年每两人就有一人近视。

如何守护好孩子的视力，让他们拥有光明的未来？

日前，在人民政协报组织的“呵护明亮双眼 共筑光明未来”2021首届近视防控主题研讨会上，全国政协委员、国际眼科学院院士、首都医科大学眼科学院院长王宁利指出，要关口前移。“幼儿园、学龄前管控远视储备，中小学管控近视眼的进展速度，大学管控高度近视眼的并发症。”

关口前移至学龄前，0-3岁即可进行视力筛查

近视防控关口前移至幼儿园及学龄前期，是与会专家的共识。

王宁利举例说，如果儿童在6岁时仍有150度-200度的远视储备（一般情况下，新生儿的双眼都处于远视状态，随着生长发育，逐渐趋于正常——编者注），其在小学阶段发生近视的概率不到1%；如果到小学一年级的时候远视储备没了，发生近视的概率是85%。“幼儿园是近视发展的源泉，学龄前儿童的远视储备管控是近视防控重中之重。”王宁利说。

首都医科大学附属北京儿童医院眼科副主任施维进一步解释，0-6岁是儿童视觉发育的关键期，但对0-3岁的低龄婴幼儿的视力筛查往往被忽略。比如，有的3岁孩子已经近视四五百度，大家可能以为这是中度近视，其实正常3岁的孩子应该有200度左右的远视储备，如果没有这个储备，又近视四五百度，就已经是高度近视的标准。所以，0-3岁的视力筛查不该被忽视，这也是近视防控关口前移的重要方面。

北京市政协委员、北京中医药大学教授程凯也强调，近视防控的关键在于关口前移。“比如，小学可从一年级开始，每年引入关键性的客观指标。原来查视力是主观评测，现在要加入屈光值评测，发挥医疗的作用，就能判断99%的视力问题。”

以近视为代价换来分数提高值不值

眼下，让孩子上名校、获得高薪酬是一些家长追求的目标，健康却被忽视了；孩子参加各类补习班，上学拼分数，放学了还要拼“副业”，失去儿童时代的乐趣；隔壁的孩子在补课，家长见了不愿意输，立马把在楼下玩儿的孩子叫回家……

王宁利遗憾地表示，上述情况比比皆是。“从幼儿园到初中，甚至到高中，是一个人眼睛成长发育的时期，是眼睛遭受近距离阅读负荷损伤最严重的脆弱期，而这时的孩子却在‘死命地读书’。中国的教育还是以分数为最重要的衡量指标，为了能够多考10分、8分，孩子们往往是以100度、200度、300度的近视为代价。我们已经忘记了人的第一要素不是分数，而是素质——你的创造力、你对社会的贡献和将来在社会上起到的作用。教育不是都坐在教室里的，户外活动的教育更加重要。我们在教育方面存在着重大的需要改革的空间，一定要走向素质化的教育，一定要真正落实德智体美劳全面发展。”王宁利说。

对于此，有的家长会不以为然。家长陈静娴说：“‘提高1分，超越千人’，孩子有100度、200度的近视也没什么大不了，戴个眼镜不就行了，或者考完试做个激光手术。”

实际上，家长们没有意识到的是，近视的真正危害是病理性高度近视，其导致的并发症是致残、致盲的重要因素。

中国中医科学院眼科医院副院长、中华中医药学会眼科分会主任委员亢泽峰介绍，病理性近视可能导致视网膜的变性、萎缩、脱离，发生白内障、青光眼以及黄斑出血等并发症。“在18岁之前把近视控制在600度以内，能有效降低74%的白内障、67%的青光眼、99%的黄斑病变和98%的视网膜脱离。”

我国2015年《国民健康视觉报告》曾估计，各类视力缺陷导致的社会经济成本每年将高达5600亿元左右。而且，这种情况势必将造成精密制造、军事等领域符合视力要求的劳动力不足，将直接威胁经济社会可持续发展和国家安全。

“近视已经危害到了民族的未来、国家的安全，是一个重大的公共卫生问题。近视眼的防控上升到国家战略，一点不为过。”王宁利说。

“学习学到近视眼”就一定能上名校吗？面对为了让孩子考高分宁愿牺牲视力健康的家长，北京大学医学部眼视光学院院长助理、北京大学人民医院主任医师王凯提出，家长们在难以抉择时，不妨想想这个问题。

防控近视需综合改善儿童青少年的生活方式

国家中医药管理局原局长王国强认为，防控近视还需采取有效措施，综合施治，改善儿童青少年的生活方式、饮食结构、睡眠质量、心理健康状况以及户外运动习惯等，减轻负担，减轻压力，从根本上维护孩子的眼健康，防止近视及其他眼睛的疾病。

王国强建议儿童青少年可以练习八段锦，“我认为，我们对于眼睛的疾病和眼健康的保护要有中国人的思维。我们用中医药文化和理论来指导，我相信会起到更好的效果。”

全国政协委员、北京冬奥组委体育部副部长王艳霞提倡通过体育锻炼，让儿童青少年充分沐浴在阳光下，防控近视。她认为，这其中不能忽视家庭的功能。“家庭是人生的第一所学校，父母是孩子的第一任老师，言传身教、潜移默化对少年儿童的生活习惯养成有着重要的影响。父母如果积极乐观，爱读书，爱运动，这些好习惯自然会传给下一代。同样，如果父母焦虑、易怒、作息没有规律，孩子肯定也会受到这些不良习惯的影响。”

王艳霞表示，健康的生活习惯，应该尊重自然规律，合理安排作息时间，合理安排饮食，不要习惯性熬夜，不要过度节食，要做到动静结合，保持适度的体育运动时间，让身体得到锻炼和休息，比如可以跑步、打球、游泳。她建议每个青少年都要有一两项自己喜爱、擅长的体育运动，让它成为生活中必要的组成部分。

王艳霞呼吁，为人父母者要知道自己责任重大，严格自律，发挥表率作用。自己有了良好、健康生活习惯，对孩子的影响比说教发挥的作用更大。