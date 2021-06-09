为了乡亲们的健康（暖相册）

吴秀明登上渡船出诊。

吴秀明（左一）在患者郑小福家里为他量血压。

清晨，在浙江省宁波市象山县石浦镇东门岛，一名身穿白大褂、手提医药袋的医生登上渡船，像往常一样为居民上门随访。

他叫吴秀明，是象山县石浦镇东门社区卫生服务站的医生，被海岛居民亲切地称为“老吴”，负责东门渔村和附近几个小岛居民的健康。1976年，21岁的吴秀明在象山人民医院医士班学成毕业，来到象山县南田岛樊岙公社卫生院工作，后来又被调到东门岛，一干就是45年。45年间，他搭渔船乘轮渡、爬礁石翻山头，走遍辖区海岛，记住了村民的基础疾病。

2015年，吴秀明退休后被医院返聘，继续留在海岛工作。在他看来，自己的坚守是为了乡亲们的健康，这份工作做得值。“去哪里都是为人民服务，既然来到这里，就认真把工作做好！”

窦瀚洋 章勇涛摄影报道

《 人民日报 》（ 2021年06月09日 12 版）