多项改革举措 减轻患者负担

近日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布通知，计划分批开展骨科类高值医用耗材产品信息采集工作。首批开展人工髋关节、人工膝关节类高值医用耗材产品信息采集。这意味着继心脏支架之后，这两种人工骨科关节将成为新一批国家组织集中带量采购的高值医用耗材。

由去年11月开展的心脏支架集采，将均价1.3万元的心脏支架价格降至700元左右，预计每年节约医疗费用117亿元。从心脏支架集采的经验来看，骨科关节的集采将有助于降低耗材费用，对于要用两种人工骨科关节的患者来说，将减轻费用负担，提高了该类高值耗材的可及性。

在人们看病费用中，药费、耗材费用占据了大头。近年来，国家医保局组织开展的药品、高值医用耗材集中带量采购，对创新药、独家药品进行谈判准入等改革举措，每一项举措节约费用都在百亿元以上。

目前，国家集采的112个药品，平均降价54%，每年节约费用539亿元。同时，各省普遍以独立或联盟方式开展药品、医用耗材集中带量采购，涉及229种药品、19类医用耗材。6月2日，国家组织药品联合采购办公室发布公告，公布集中采购文件和采购药品目录。这意味着新一轮的药品集中带量采购将开展，更多原研药和通过一致性评价的仿制药将降价，惠及更多参保患者。

除了开展集中带量采购，异地就医报销也备受关注。符合条件的参保人在全国各地联网定点医疗机构均可以实现住院费用跨省直接结算。今年2月1日起，27个省份开展普通门诊费用直接结算试点，截至目前，29个省份的219个统筹地区启动了普通门诊费用跨省直接结算。截至4月底，已累计直接结算493.88万人次，医疗费用12.31亿元，基金支付7.00亿元。参保人跨省看普通门诊也能报销费用，不用垫付医药费。

从住院结算起步，跨省异地就医直接结算已实现所有险种、所有统筹地区、主要医疗机构的全覆盖，参保人在各地联网定点医疗机构均可以实现直接结算。

除了普通门诊，西南五省份从今年1月份起开展高血压和糖尿病门诊慢特病的跨省直接结算试点。下一步，国家医保局将及时总结试点经验，进一步扩大试点范围和定点医疗机构数量。

办理跨省医保直接结算的流程是先备案，选定点，再持卡就医。截至今年4月底，北京、山西、内蒙古、辽宁等22个省份的208个统筹地区依托国家医保服务平台APP和备案小程序提供线上备案服务；天津、浙江、江西等7个省份的24个统筹地区启动自助开通异地就医直接结算服务试点。依托国家医保服务平台累计成功办理备案18.51万人次。

为了方便参保人跨省就医直接结算，国家医保局全力推进医保信息平台建设，通过建设全国统一的医保信息平台、采用全国统一的医保业务信息编码、推广全国统一的医保电子凭证等一系列举措，实现全国医保的“通用功能”。同时，国家医保局微信公众号、国家医保服务平台APP和国家医保服务平台官网也上线了门诊异地就医查询功能，方便参保人查询。

《 人民日报 》（ 2021年06月09日 12 版）