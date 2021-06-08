这部与你我健康相关的法律执行得如何？

自2017年7月1日起施行的中医药法是我国第一部中医药领域的基础性、纲领性、综合性法律。颁布施行以来，这部与你我健康息息相关的法律执行到位了吗？中医药各项事业和产业发展成效如何？还存在哪些问题？

7日，全国人大常委会执法检查组关于检查中医药法实施情况的报告提请十三届全国人大常委会第二十九次会议审议。从执法检查的情况看，国务院各有关部门、各地方认真组织实施中医药法，推动了中医药法有效落实。

三年多来，中医药法治体系加速构建。国务院有关部门陆续出台了《中医诊所备案管理暂行办法》等六项配套规定。2019年，我国召开全国中医药大会，出台《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》，中医药发展顶层设计进一步加强。

各地将中医药工作摆在更突出的位置。根据报告，全国有20个省份召开了中医药大会，依法将中医药事业纳入本级国民经济和社会发展规划；有15个省份制定颁布了地方性中医药法规，为实施中医药法提供了有力支撑。

从中央到地方，中医药发展得到高度重视，中医药事业投入不断增长。报告显示，“十三五”期间，中央财政累计安排地方中医药事业传承与发展补助资金86.06亿元，年均增长17.32%。许多地方中医药事业投入逐年增长，浙江等沿海发达地区增速高于当地经济发展和财政收入增速。

中医药法落地见效，究竟给老百姓带来了哪些实惠？

根据报告，中医药服务体系不断健全，服务能力稳步提升，越来越多老百姓选择看中医，“家门口”看中医的需求基本得到满足。据统计，截至2019年，全国有中医类医疗卫生机构约6.6万个，中医类年总诊疗量达11.6亿人次；全国98.3%的社区卫生服务中心、97.1%的乡镇卫生院能够提供中医药服务。

报告还透露，全国有27个省份建成了470个区域和省级中医专科联盟，14个省份出台了医保支持中医药发展政策，16个省份发布中医优势病种目录。

中药质量关系到中医的临床疗效。有了中医药法的保障，老百姓用中药能否更放心？

报告显示，中药保护与发展得到加强，我国建成了28个中药材种子种苗繁育基地和两个中药材种质资源库，制定实施了《全国道地药材生产基地建设规划（2018—2025年）》，形成七大道地药材优势区域。

同时，中药质量监管机制日趋完善。我国持续开展中药材、中药饮片质量监测，2018年至2020年，平均每年抽检中药材、中药饮片约5万批次，抽检样品总体合格率分别为88%、91%和98%。

人才培养、科技创新、健康文化素养提升、开放发展……中医药传承创新发展在诸多方面成效明显。尤其值得一提的是，中医药在抗击新冠肺炎疫情中发挥了重要作用，成为中国方案的亮点，也是中医药传承精华、守正创新的生动实践。报告认为，中医药在维护和促进人民健康、推动健康中国建设中的独特作用越发明显。

然而，执法检查也发现了一些需要引起重视的问题。比如，一些部门和地方还缺少对中医药工作的长期规划和有力配套政策支持；部分中医医院功能定位不清晰、特色不明显；中医药专业学生临床动手能力有待加强；不法人员冒充“中医人员”或假借“中医方法”做养生保健虚假宣传或非法开展医疗活动的现象时有发生。

“十四五”开局之年，进一步贯彻实施中医药法，依法推进中医药传承创新发展，该往何处发力？

扩大基层慢性病中医药防治纳入慢特病报销的范围，适当提高中医药服务的报销比例，降低起付标准；着力推动解决确有疗效和传承历史明确且安全可控的传统中药制剂的审批上市问题；加强中医医术确有专长人员医师资格考核制度贯彻执行力度……紧扣民生关切，报告提出了不少“实打实”的建议。

报告鲜明指出：“要坚定中医药自信，把发展中医药摆在更加突出的位置，充分挖掘中医药的健康、文化、经济、人文等多元功能和价值，依法推动中医药高质量发展。”（田晓航）