高考第二天 关于考生的这份生活小贴士请收好！

制图：张文婷

今天是2021年高考第二天，考试期间考生的健康状况，也是广大考生和家长最为关心的热点问题。对此，北京市疾控中心提出以下建议，为高考考生健康助力！

考前注意事项

1、注意增减衣物，避免中暑或着凉

目前天气变化较大，考生应注意随着气温的变化增减衣物。

2、作息规律，做好个人卫生防护

北京市疾控中心建议，考生应合理饮食、均衡营养、规律作息、充足睡眠、稳定乐观、积极向上的心态才有利于考试时水平的良好发挥。不要食用药物或含咖啡因的食物或饮料、饮酒等来“提神醒脑”。同时，适当进行户外运动，运动不仅有利于身心健康，更可以促进血液循环，提高学习效率，可以做做操、快走或慢跑等。休息方面，如果有条件的话，最好能午休，午休以不超过半小时为宜。值得注意的是，睡前拒绝电子产品，喝一小杯热牛奶，泡泡脚等有助眠作用。

北京市疾控中心提醒各位考生要勤洗手，注意个人卫生及室内清洁，避免去人群密集、空气不流通的公共场所，减少染病风险。

3、提前规划好时间，注意交通安全

出行方面，北京市疾控中心提醒广大考生参加高考要提前出行，以免耽误考试时间。如果是离考点比较远的考生，注意乘车前不要吃太多东西，一路颠簸容易出现晕车、恶心等状况；考试路上注意力集中，保证交通安全，避免伤害。

4、拥有一颗平常心，积极应对每一科

考场上要沉着冷静，不过度紧张，也不完全松懈，对自己有信心，学会运用积极的自我暗示，仔细审题，字迹清楚。

考完一科，集中精力准备下一科，第一科考试对心理影响大，如果没发挥好，不要影响后面的考试。为自己长志气。

考生饮食小贴士

第一点也是最重要的一点，一定要保证食品卫生安全。对于考生的饮食安排，北京市疾控中心表示，家长应注意以下几点：

1、在正规商店、超市等采购新鲜卫生的食材。

2、家庭加工、制作食物时，一定要注意生熟分开、烧熟煮透。

3、尽量现吃现做，少食生冷食物。

4、在外就餐或点外卖要选择正规单位，尽量不要吃路边摊、不规范的大排档等。

5、不要突然改变孩子原有的饮食习惯，不要吃孩子以前没吃过的食物或过敏的、不耐受的食物，以免发生胃肠道不适。（综合北京疾控中心官方微信号消息）