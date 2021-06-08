上坡仁

据报道，北京市日前启动以网红餐厅、美食城、连锁餐厅为重点的“随机查餐厅”行动以来，有3家网红餐厅被责令停业。

这3家网红餐厅之所以被责令停业，是因为存在不容忽视的问题：有的擅自更改布局，取消了专间仍进行冷食类制售，在第三方订餐平台公示的食品经营许可证与现场不一致；有的粗加工间不能正常使用，档口在洗碗池内洗菜，烤肉拌饭档口成品存放没有防污染设施、冷食类制售没有专间，牛肉拉面档口在没有专间情况下加工含豆制品的凉菜；有的擅自改变布局，缺少肉菜粗加工间，部分半成品来源为餐饮门店，半成品包装没有制作时间和使用时限。

这些存在问题的网红餐厅销售的食品能有多安全呢？看来，并非所有的网红餐厅都能经得起检验。这3家被发现问题的网红餐厅被惩处纯属咎由自取，即便日后经整改恢复营业，也可能因透支了消费者信任而让生意大打折扣。

餐饮服务单位的后厨环境卫生、进货查验、人员健康管理、餐饮具清洗消毒等涉及食品安全的关键环节，都和广大消费者的切身利益息息相关，直接关乎每一个用餐者的生命安全。所以，对包括网红餐厅在内的餐饮服务单位都要加强日常监督，坚决堵塞漏洞、防患未然。

网红餐厅的名头来之不易，一定要倍加珍惜，既要自重，更要自律，千万不能辜负消费者的信赖，自毁招牌，如果不恪守职业道德，不尊重消费者合法权益，那么所谓的网红顶多是昙花一现，不能长久。