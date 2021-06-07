国家医保局：年内按病种付费试点城市将全部开展实际付费

人民网北京6月7日电 （记者崔元苑）国务院办公厅日前印发了《关于推动公立医院高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。今日，在国新办举行的国务院政策例行吹风会上，国家医保局医药服务管理司司长黄华波表示，医保是公立医院重要的资金来源，国家医保局积极发挥“战略购买者”的职能作用，支持和促进公立医院的高质量发展。

“国家医保局持续推进符合不同医疗服务特点的支付方式改革，让医院有动力合理用药、控制成本，有动力合理地收治和转诊患者。充分激发医疗机构规范行为、控制成本的内生动力。”黄华波介绍，医保支付方式改革方面的支持性举措主要包括四个方面：

一是从2019年开始，国家医保局在全国30个城市开展了按疾病诊断相关分组付费国家试点，即DRG付费试点。目前，30个试点城市全部进入了模拟运行，有些城市已经开展了付费工作。今年，所有的试点城市将全部开展实际付费。

二是从2020年开始，71个城市启动了区域点数法总额预算和按病种分值付费试点，即DIP付费试点。改变了以往给具体的医疗机构设定总额指标的工作方式，实行区域医保基金总额控制，住院按病种分值进行付费。目前，71个DIP试点城市已经全部完成了预分组工作，今年内也将实际付费。另外，在国家试点的基础上，一些省份也选了工作积极性比较高、基础条件比较好的城市开展试点。据估算，截至目前，全国DRG、DIP的试点超过了200个城市。

三是完善紧密型县域医共体总额付费机制。国家医保局会同国家卫健委制定了紧密型县域医疗卫生共同体建设的评判标准和监测指标体系，并且开展监测评估相关工作，指导紧密型县域医共体的发展，推动优质医疗资源下沉到基层医疗卫生机构，提高医保基金的使用效率，为广大参保人员提供更加优质的医保服务。

四是探索了符合中医药特点的医保支付方式。不断完善支持中医药传承创新发展的医保政策，会同国家中医药管理局推动中医优势病种按病种付费，鼓励中医与对应的西医病种实现“同病同质同价”。此外，还不断地完善医保定点的协议管理，加快医保资金结算，优化医保经办管理服务，支持“互联网+”医疗发展。

针对《意见》里提出要建立“灵敏有序”的医疗服务价格动态调整机制，黄华波解读称：“医保有三大目录——药品目录、耗材目录、医疗服务目录。在三大目录当中，价格最难的就是医疗服务这一块。现在，国家医保局正在就深化医疗服务价格改革起草相关的实施方案和确定试点城市，通过试点来进一步确定相关的路径和做法。”