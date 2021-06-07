浪费食物可耻 自助更应光盘

照片显示，两名男子用餐后剩下大量食物，远超店内规定的标准。

因为顾客剩下的食物太多，一家海鲜自助餐厅按规定扣除其预交的100元押金，却被顾客投诉。店家表示：看着食物被浪费很心疼，接到投诉实在太委屈！对此，律师认为：店家这么做合理合法！

事件回顾 鲍鱼、梭子蟹、海螺剩了一堆

发生纠纷的这家餐厅是位于怀柔的某海鲜自助餐厅。店长曹洪祥介绍，5月29日晚，有两位男性顾客用完餐后，桌上还剩了一盘海螺、五六个梭子蟹及鲍鱼等，锅内还有煮熟但没有食用的多个鲍鱼、章鱼等。由于剩的食物太多，远超店内规定的标准，曹洪祥上前解释押金不能退了。“结果两位顾客说我们店的鲍鱼臭了，要投诉我们。可我们家的鲍鱼都能吸在盘子上，还是活的呢。他们剩下的食物我们只能扔掉，这么浪费实在太让人心疼了！”曹洪祥委屈地说。

曹洪祥介绍，该店的自助餐不限量、不限时，但为避免食物浪费，会收取每桌100元押金，若顾客剩余的食物超过200克，押金就不予退回。店家会在客人用餐前就告知这一规定，前台也有提示牌。此外，店内在多处都张贴有“食材珍贵、勤拿少取，杜绝浪费”“光盘行动”等标语；每隔一个小时，店内还会循环播放反对浪费食物的广播。

曹洪祥告诉记者，虽然店内有规定，但真正扣押金的情况并不多，都是迫不得已时才会实行。“有时大家剩点水果、饮料，我们也不会苛责。但像这次剩这么多海鲜，还投诉我们，感觉挺委屈的。”

该店所在地区的市场监管部门接到投诉之后，及时对店家进行了调查。根据现场调查情况以及店家提供的相关证据表明，店家并不存在食品安全问题，且投诉的顾客的确存在剩余食材较多的情况。

网友声音 吃自助餐也应该光盘

发生纠纷的视频被传到网上后，网友的意见几乎是“一边倒”地支持店家。网友纷纷表示“浪费食物可耻”、“自助餐也应该光盘，反对铺张浪费”。有网友表示，不一定非得扣钱，也可以让客人把剩余的食材按照一定折扣价格打包回去，这样也能避免浪费。还有人质疑是不是店家的炒作行为？

对此，曹洪祥回应，“我们一开始只是将视频发布到了自己的短视频号上给粉丝看，提醒大家要尽量避免浪费，实在没想到这个事儿能引起大家的关注，餐厅完全没有必要炒作，我们随时可以接受大家的监督和调查。”

律师说法 店家做法有法律撑腰

对此，汇源律师事务所律师魏晓东表示，根据《反食品浪费法》，提供自助餐服务的，餐厅应当主动告知消费规则和防止食品浪费要求，提供不同规格餐具，提醒消费者适量取餐。餐饮服务经营者可以对造成明显浪费的消费者收取处理厨余垃圾的相应费用，收费标准应当明示。因此，店家做出剩余食材超过200克不退押金的规定，目的是为了防止食品浪费，主动对消费者进行防止食品浪费提示提醒，是合理合法的。

商家提前告知了不退押金的规定，消费者也没有提出异议，并交了押金，说明这一约定是双方真实意思表示，合法有效。因此，当消费者违反规定时，商家可以不退押金。“4月29日，《反食品浪费法》正式颁布实施，标志着反对食品浪费不再仅仅是倡导和号召，而是有了已经生效的、具有约束力的法律条文。商家遇到有顾客明显浪费的情况，已经有法可依，可以进行必要的劝诫或采取事先约定的方式收取相应费用。”魏晓东说。

实习记者 徐英波 受访者供图