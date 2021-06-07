临近端午，有媒体走访发现，不少传统粽子礼盒包装更简约了，一些星级酒店出现了时尚又环保的“粽子包”。可重复利用的时尚包袋代替了一次性礼品盒，避免过度包装，减少资源浪费。

端午节吃粽子是很多地方的一种传统习俗。不过，跟茶叶等许多商品一样，粽子也一度被过度包装，不仅造成了资源浪费，容易形成攀比炫耀之风，也不利于建设资源节约型、环境友好型社会。对此，近年来各方面一直在呼吁对粽子等商品简约包装。

粽子包装瘦身，可从源头减少垃圾产生，提高包装的可回收性和重复利用水平。其中的一个关键在于，应提升消费者对绿色环保的文化认同和价值追求，让减少废弃物成为消费者的一种价值观念和生活方式。当更多的人参与到绿色环保包装之中，并自觉抵制奢华包装时，粽子等商品的过度包装也就难有市场。

同时，还应从完善有关标准的角度推进粽子包装瘦身。据悉，现行的《国家粽子行业标准》仅对粽子的原材料、贮存方式、卫生指标等方面作出了明确规定，在包装、规格方面却没有具体要求，难以约束部分商家过度包装的行为。有关方面应尽快制定完善粽子包装的强制性国家标准，让相关监管更有底气、更有抓手。（杨朝清）