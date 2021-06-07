定制消费在网上俏了（网上中国）

新鲜出炉的自拍照、走红网络的金句热词……只需给商家提供一张图片，就可定制专属自己的个性化产品。如今，定制消费日趋火爆。在其背后，是消费者日益个性化的消费需求以及互联网为满足多元需求提供的便利。

“来图定制”日渐火爆

在电商平台上搜“来图定制”，你会发现一个“新大陆”：T恤、手机壳、耳机盒、帆布包、马克杯、抱枕、石头、钥匙扣、玩偶、灯牌……只有你想不到的图案和样式，没有定制不了的商品。

中国人民大学的学生小李就有一件“来图定制”的文化衫，这是人大湖北老乡专门定制的。小李说，起初是大家在群里聊天，产生了很多有趣的“梗”，比如湖北方言“过早”（意为吃早餐）等，后来有同学把这些元素做成图，大家就想印到衣服上。“文化衫制好后大家一起穿，感觉很酷！”小李说。

如今，消费者拒绝千篇一律，越来越愿意为个性埋单，尤其是 “90后”“00后”群体已成为消费的中坚力量。他们对产品需求呈现出个性化、多元化等特点，愿意为产品设计、特色支付溢价。

过去一年，崇尚个性表达的消费者在淘宝买出了一个新的百亿级市场：来图定制。淘宝企业服务负责人张瑞透露，在淘宝上，主营来图定制的淘宝卖家超过10万家，在线商品数量达1000万种，“就连为手机数据线定制图案这样的小众需求，都有卖家能够满足。”

一般而言，“来图定制”服务的买家有中小企业和个人消费者两大类。开工、团建、年会等节点，常常是中小企业定制的高峰期。而每到毕业、生日、结婚等重要日子，消费者为了仪式感，往往会有定制纪念商品的强烈诉求。

消费者青睐“深定制”

据了解，定制消费的产品除了马克杯、台历、抱枕等日常使用的小物件，还涉及到服装、婚礼策划、汽车、家装等诸多领域，消费者的需求逐渐从“浅定制”变为“深定制”。

在服装定制平台上，用户可以在线全流程进行服饰定制：先挑选面料、领型、袖口、口袋、版型等款式信息，再输入身高体重数据，自主定制、成功下单后15个工作日之内就能收到成衣。“看到自己参与设计的心仪衣服，很有成就感。而且特别合身，穿着很舒服。”体验过服装定制的消费者如此评价。

淘宝店“穿云箭专业团体服定制”是一家提供服装定制的14年老店，其负责人王航观察到，“以前买家大多选择常规排版，定制图案也偏简单，现在他们更有想法，倾向与设计师多次沟通，来加强作品的设计感和独特性。”

相应地，消费者也更愿意为“深定制”的溢价埋单。在电商平台上，记者发现，一款“来图定制”的手机壳，售价128元，月销量达300多个。王航表示，他店铺的定制单价也已经从最初的一件十几元提升至一件百元以上，2020年店铺成交额超1300万元。

消费者“深定制”的高要求也带动了卖家服务升级。王航说，仅就服装定制这块业务来看，以前一年卖10个款就可以，现在要不停地上新款，提供新的颜色、款式、面料等，一年得上百余款新品。另外，为了达到更好的定制工艺，店铺也需要引进更多设计师和先进的制造设备。

商家推出反向定制

在需求端，个性化的定制消费已成为不可忽视的趋势，那么在供给端必然少不了相匹配的生产模式。这种更好满足消费者个性化需求的新型商业模式，就是C2M（用户直连制造）反向定制模式。

业内人士介绍，C2M模式的核心是从大数据中“读”出消费者需求，再寻找厂家设计生产，通过构建“极短链路”，去掉库存、物流、分销等中间环节，生产商可以用最小“试错成本”，向市场供应各种“爆款”，同时让海量用户买到所需产品。

国内众多生产企业已经开始设立C2M事业部、“C2M智能工厂”等，更多企业正在加快布局C2M反向定制，以赋能上游产业，开展柔性制造，满足消费者的个性化、多样化消费需求。

例如近日上新的富光彩虹鲸鱼儿童吸管杯，就是富光和京东携手为儿童及年轻女士群体打造的专属产品。可爱的鲸鱼造型、丰富的颜色搭配和安全健康的材质，使这款杯子一上线就取得亮眼的销售成绩。

一些电商平台发布的线上消费市场趋势报告指出，C2M反向定制正成为线上消费的一种新趋势。如今，人们在淘宝的“淘宝心选”、小米商城的“米家有品”、京东的“京东京造”、苏宁易购的“苏宁极物”都可以找到许多价宜物美的C2M产品。艾瑞咨询预测，2022年，C2M的产业规模将迈入万亿元市场级别。