广州11区开展全员核酸检测

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疫情防控阻击战

据广东省卫生健康委员会5日消息，6月4日，全省新增8例本土确诊病例；另有本土无症状感染者转确诊病例3例，均为广州报告。新增3例本土无症状感染者。北京青年报记者注意到，继广州市荔湾区、越秀区、海珠区、番禺区、白云区、天河区、黄埔区启动全员核酸检测后，5日，又有南沙、增城、花都、从化发布通告将开展全区全员核酸检测。至此，广州11个行政区均开展全员核酸检测。

6月4日0-24时，广东省新增8例本土确诊病例，其中广州报告6例，佛山报告2例；另有本土无症状感染者转确诊病例3例，均为广州报告。新增3例本土无症状感染者，广州报告2例，佛山报告1例。据广州市卫生健康委员会消息，新增6例确诊病例和2例无症状感染者均从密切接触者和发热门诊中主动排查发现，检测新冠病毒核酸阳性，即转广州市第八人民医院隔离治疗。截至目前，初步甄别上述病例和感染者的密切接触者135名，并已按有关规定进行集中隔离医学观察，所涉及的相关居住场所和活动场所均已进行终末消毒。

北青报记者注意到，5日，广州市南沙区、增城区、花都区、从化区均发布公告，将对全区户籍人口、来穗人员开展全员核酸检测工作。加上此前已公告开展全员核酸检测的荔湾区、越秀区、海珠区、番禺区、白云区、天河区、黄埔区，广州市11个行政区均开展全员核酸检测。

5日，广州市南沙区发布加强南沙区疫情防控工作的通告。通告中提到，对珠江街嘉安花园执行封闭管理。严格居家，足不出户。对珠江街灵新大道以东、工业路一巷以南、六涌以北区域和南沙街越秀滨海新城20栋执行封控管理。人员只进不出，严禁聚集。

此外，为配合全员核酸检测工作，自6月5日14时起，全区城市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营；无特殊原因，市民不要离开，高快速路、高铁、码头等全部离南沙通道暂时关闭，恢复时间另行通告。

文/本报记者 张月朦

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昨天，广州市举行高考专场新闻发布会，并通过直播平台连线处于新冠疫情高风险地区考点的广州市真光中学。目前该考点27间普通考场、4间备用隔离考场已经全部布置完毕。

广东唯一一个无症状感染者高三考生，目前收治在广州市第八人民医院。该考生接受了专业医生的第一次健康状况评估，可以参加考试。为落实“应考尽考、能考尽考、愿考尽考”要求，确保该考生顺利考试，广州市教育局副局长谷忠鹏介绍，已经在市八医院嘉禾院区选用独立、隔离、无其他干扰的病房，定制专用考场，已完成所有考前准备工作。

据介绍，该考场内一人一桌一椅，实时录音录像，严格考务全流程管理。广州市招考办、市八医院分别选派2名视频监考员和2名医护人员完成监考工作。考试结束后，先由医院专业医护人员对试卷和答题卡进行消毒处理，再将试卷和答题卡装入试卷袋并密封后交监考员回卷。

谷忠鹏说，全市需“暖心送考”转运往返的考生包括处在高风险地区和封闭管理区域的考生、进行隔离医学观察的考生、处在中风险地区、封控管理区域的考生。广州市交通运输部门将组织市公交集团安排800多辆出租车、10辆大客车对相关考生做好接送服务。

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