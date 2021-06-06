推进高值医用耗材集中带量采购

本报北京6月5日电 （记者李红梅）《关于开展国家组织高值医用耗材集中带量采购和使用的指导意见》近日印发，提出逐步扩大高值医用耗材集中带量采购覆盖范围，促进高值医用耗材价格回归合理水平，减轻患者负担。

《意见》明确品种、企业、医疗机构的采购覆盖范围。重点将部分临床用量较大、采购金额较高、临床使用较成熟、市场竞争较充分、同质化水平较高的高值医用耗材纳入采购范围。所有公立医疗机构均应参与集中采购。在质量标准、生产能力、供应稳定性、企业信用等方面达到集中带量采购要求的企业均可参与集采。

完善采购规则。根据采购量基数和约定采购比例合理确定约定采购量。坚持公平竞争原则，明确竞价和中选规则。强调企业自愿参加、自主报价，通过质量和价格竞争产生中选价格和中选企业。

落实保障措施。严谨制定入围质量技术标准，强化企业主体责任，加强全链条质量监管。夯实中选企业在采购周期内满足采购需求的责任，确保供应配送及时。医疗机构应在合理诊疗原则下，优先使用中选产品。明确医保基金预付机制，督促医疗机构及时结清货款。

确保政策衔接。探索医保支付标准协同。完善医疗机构激励机制，因开展集中带量采购节约的费用，可在考核基础上，按一定方式由医疗机构结余留用，促进医疗机构合理使用高值医用耗材、优先使用中选产品。

完善工作机制。医保、卫生健康、药监、工信、市场监管等多部门协调联动、形成合力，各省份组成采购联盟，设立联合采购办公室承担具体工作。

《意见》由国家医保局联合国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、国家卫生健康委、市场监管总局、国家药监局、中央军委后勤保障部印发。

《 人民日报 》（ 2021年06月06日 02 版）