直播预告：高度近视和病理性近视的防治

在近视防控工作中，大众对高度近视和病理性近视普遍认识不足、重视不够一直是难点之一。日渐增多的高度近视和病理性近视人群，会对社会和家庭造成较为沉重的负担。

6月6日“爱眼日”上午11：00至12：00，复旦大学眼耳鼻喉科医院院长、全国综合防控儿童青少年近视专家宣传团副团长周行涛，首都医科大学附属北京朝阳医院眼科副主任陶勇，将在人民网·人民健康直播平台共同探讨近视防控，特别是高度近视和病理性近视的防治。

今年2月14日，由复旦大学附属眼耳鼻喉科医院作为主办单位，并在全国激光医学专业委员会眼科学组、全国民族卫生协会眼科学屈光学组、国家卫健委近视眼重点实验室、上海市眼视光学研究中心学术支持下，由复旦大学附属眼耳鼻喉科医院周行涛院长等专家发起的《高度近视/病理性近视疾病认知调查》项目开始线上启动，该项目调研问卷于2月18日正式发布，经过为期4个月的调研收集、数据分析，《高度近视/病理性近视疾病认知调查》报告将在直播中发布。