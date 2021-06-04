北京疾控致信老年朋友：老年人接种新冠疫苗获益更明显

人民网北京6月4日电 （记者崔元苑）今日，北京市疾病预防控制中心在其微信公众号发布《致老年朋友一封信》。信中称，老年人是自己健康的第一责任人。60岁及以上老年人因为基础疾病较多，感染新冠病毒后，重症率和死亡率远高于年轻人。呼吁老年人本着对自己、对家人、对社会高度负责的态度，积极接种疫苗，不做旁观者、不当局外人。

信中指出，目前全球疫情仍呈现扩散蔓延态势，国内部分省市仍有本土疫情发生，防控形势依然严峻。接种新冠病毒疫苗是防控疫情最经济、最有效的手段。北京市按照“应接尽接”“应快尽快”的原则，鼓励和支持老年人积极接种新冠疫苗。

信中称，研究数据显示，接种新冠疫苗，老年人死亡率、80岁及以上老人的住院率均有大幅度降低。

信中介绍，截至6月3日，北京市60岁及以上老年人累计接种244.5万人，90岁及以上人群接种4433人，最大接种者年龄为106岁，无严重不良反应发生。

信中明确，健康状况稳定、药物控制良好的老年慢性病人群不作为新冠疫苗接种禁忌人群，可接种新冠疫苗。

北京市疾病预防控制中心微信公号截图