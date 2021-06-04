八部门：促进高值医用耗材价格回归合理水平 降低患者医药负担

国家医保局官网截图

人民网北京6月4日电 （记者崔元苑）据国家医保局官网今日消息，为完善高值医用耗材价格形成机制，治理价格虚高问题，进一步明显降低患者医药负担，近日，国家医保局联合国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、国家卫生健康委、市场监管总局、国家药监局、中央军委后勤保障部印发《关于开展国家组织高值医用耗材集中带量采购和使用的指导意见》（以下称《意见》）。

《意见》明确了四个基本原则：一是需求导向、确保质量。根据临床需求，遵循医疗技术发展规律，合理确定集中带量采购的高值医用耗材品种范围，确保质量和供应，满足人民群众基本医疗需求。

二是招采合一、量价挂钩。明确采购量，以量换价、确保使用，畅通采购、使用、结算等环节，改革高值医用耗材采购和使用中的不合理因素，治理价格虚高问题。

三是因材施策、公平竞争。考虑不同高值医用耗材临床使用特点，功能、技术、使用差异，以及生产供应能力等因素，形成具体采购方案，引导公平竞争。

四是部门协同、上下联动。强化部门合作机制，加强对中选产品生产、供应、采购、使用的监督监测，完善激励约束机制，在国家和地方两个层面协同推进高值医用耗材集中带量采购工作。

在覆盖范围上，《意见》指出，重点将部分临床用量较大、采购金额较高、临床使用较成熟、市场竞争较充分、同质化水平较高的高值医用耗材纳入采购范围。所有公立医疗机构均应参与集中采购。在质量标准、生产能力、供应稳定性、企业信用等方面达到集中带量采购要求的企业均可参与集采。

在完善采购规则上，《意见》要求，根据采购量基数和约定采购比例合理确定约定采购量。坚持公平竞争原则，明确竞价和中选规则。强调企业自愿参加、自主报价，通过质量和价格竞争产生中选价格和中选企业。

在落实保障措施上，《意见》明确，严谨制定入围质量技术标准，强化企业主体责任，加强全链条质量监管。夯实中选企业在采购周期内满足采购需求的责任，确保供应配送及时。医疗机构应在合理诊疗原则下，优先使用中选产品。明确医保基金预付机制，督促医疗机构及时结清货款。

在确保政策衔接上，《意见》指出，探索医保支付标准协同。完善医疗机构激励机制，因开展集中带量采购节约的费用，可在考核基础上，按一定方式由医疗机构结余留用，促进医疗机构合理使用高值医用耗材、优先使用中选产品。

在完善工作机制上，《意见》要求，医保、卫生健康、药监、工信、市场监管等多部门协调联动、形成合力，各省份组成采购联盟，设立联合采购办公室承担具体工作，精心组织实施，有序推进高值医用耗材集中带量采购。