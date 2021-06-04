国办发文推动公立医院高质量发展 加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局

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人民网北京6月4日电 （张文婷）公立医院是我国医疗服务体系的主体。近日，国务院办公厅印发《关于推动公立医院高质量发展的意见》（以下简称《意见》）指出，要坚持以人民健康为中心，加强公立医院主体地位，坚持政府主导、公益性主导、公立医院主导，坚持医防融合、平急结合、中西医并重，以建立健全现代医院管理制度为目标，强化体系创新、技术创新、模式创新、管理创新，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，力争通过5年努力，公立医院发展方式从规模扩张转向提质增效，运行模式从粗放管理转向精细化管理，资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素，为更好提供优质高效医疗卫生服务、防范化解重大疫情和突发公共卫生风险、建设健康中国提供有力支撑。

据新华社报道，《意见》从六个方面部署了推动公立医院高质量发展的重点任务。一是构建公立医院高质量发展新体系。打造国家级和省级高水平医院，发挥公立医院在城市医疗集团中的牵头作用，发挥县级医院在县域医共体中的龙头作用，建立健全分级分层分流的重大疫情救治体系。二是引领公立医院高质量发展新趋势。加强临床专科建设，推进医学技术创新，推进医疗服务模式创新，强化信息化支撑作用。三是提升公立医院高质量发展新效能。健全运营管理体系，加强全面预算管理，完善内部控制制度，健全绩效评价机制。四是激活公立医院高质量发展新动力。改革人事管理和薪酬分配制度，健全医务人员培养评价制度，深化医疗服务价格和医保支付方式改革。五是建设公立医院高质量发展新文化。大力弘扬伟大抗疫精神和崇高职业精神，建设特色鲜明的医院文化，强化患者需求导向，关心关爱医务人员。六是坚持和加强党对公立医院的全面领导。全面执行和落实党委领导下的院长负责制，加强公立医院领导班子和干部人才队伍建设，全面提升公立医院党组织和党员队伍建设质量，落实公立医院党建工作责任。

《意见》要求，各地要把推动公立医院高质量发展作为深化医药卫生体制改革的重点任务，强化领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，为公立医院高质量发展创造良好环境。