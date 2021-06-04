“618”网购促销季近日拉开帷幕，很多人在“抢货”前都会看一看其他消费者的购物评价。网购消费评价是法律赋予消费者的一项权利，有利于督促商家提升产品质量和服务水平，也对后来的消费者是一个参考。不过，现实中，各网购平台各自为政，对于评价的期限设置长短不一，有的还自动默认5星好评，会在无形中造成一种不公平。

对此，有人认为，网购平台设置评价期限并无不妥。平台已经提供了相应的评价途径，也给了消费者一定时间去评价。在约定期限内，消费者没有做出评价，可视为主动放弃评价权，平台并没有责任。

有人则质疑，消费者有选择评价时间的自由，可以当时进行评价，也可以使用过一段时间后再评价。随意对消费者的评价时间进行限制，涉嫌变相剥夺消费者的评价权。

《电子商务法》规定，电子商务平台经营者应当建立健全信用评价制度，公示信用评价规则，为消费者提供对平台内销售的商品或者提供的服务进行评价的途径。不过，对于网购评价是否应有时间期限，法律并未明确。相关讨论恰恰在一定程度上折射出网购评价机制有待完善和明确。

从法理上讲，任何权利都有边界，打官司尚且有诉讼时效，消费者行使评价权也不应是无期限的。否则，消费者对于几年、十几年前的订单进行评价，评价的真实性、有效性难免缺乏保证，平台和商家也难以对于评价内容进行核实。就此而言，应通过完善有关法律法规，根据商品类型，给评价期限设一个“下限”，规定不得低于多少天，从而避免消费者和商家之间的认知分歧，也可以促使消费者及时行使权利作出评价。