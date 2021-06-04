让中医药文化更有魅力（无影灯）

枸杞拿铁、罗汉果美式咖啡、陈皮薄饼……近日，浙江省衢州市中医医院咖啡馆推出几款添加了中草药的咖啡和甜点，在网上引发热议。院方表示，此举既让顾客体验了美食，又传播了中医药文化。

习近平总书记指出：“中医药学包含着中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验，是中华民族的伟大创造和中国古代科学的瑰宝。”中医药文化包括天人合一、顺应四时、形神兼顾、阴阳平衡等理念，是中华优秀传统文化的重要组成部分。可以说，中医药文化早已融入中国人的血脉，融入百姓的饮食起居，为中华民族的繁衍昌盛作出巨大贡献。

振兴和发展中医药，必须正本清源、澄清事实，讲好中医药故事，传播中医药文化，展示中医药文化魅力，引导人们正确认识中医药的价值和贡献。

加强中医药文化传播，需要把握受众心理和传播规律，用群众喜闻乐见的形式解读中医药，增加中医药文化的趣味性，让中医药文化深入人心。例如，唐代诗人王维在《九月九日忆山东兄弟》一诗中写道：“遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。”茱萸是一味中药，到底是山茱萸还是吴茱萸呢？根据诗中描述，九月已经立秋，天气寒凉。吴茱萸是一味温里药，用于胃寒、脾胃虚寒等病症。而山茱萸是一味补虚药，主要是补肝肾、精血，用于精血不足等病症。由此推断，此处的茱萸是指吴茱萸。如果把这样的内容植入电视节目、网络游戏、知识竞赛之中，寓教于乐，很容易激发人们学习中医药的热情。比如，把中医药文化与流行音乐巧妙结合，让很多年轻人对中医药产生了浓厚兴趣。

加强中医药文化传播，需要挖掘中医文化经典的“宝库”，把中医文化应用于日常生活。中医不是抽象的理论和概念，而是源于丰富的临床和生活实践。例如，《黄帝内经》云：“食饮有节，起居有常，不妄作劳，故能形与神俱，而尽终其天年，度百岁乃去。”古人的健康长寿之道，包括天人合一、顺应自然、心态平和等理念。这与现代医学倡导的“合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡”互为印证。由此可见，中医药文化博大精深，蕴藏着极高的生命智慧，是中华民族祖先留给子孙后代的珍贵遗产。学好用好中医药文化经典，对于提升全民健康水平意义重大。

加强中医药文化传播，需要从娃娃抓起，持续开展中小学中医药文化教育，推动中医药文化进校园，让中医药文化在青少年的心中生根发芽。例如，我国组织编写了《中医药文化中小学生读本》，旨在让中小学生在整体观念、君臣佐使、辨证论治、阴阳五行、药食同源等中医思维的影响下，形成正确、客观、科学的中医药文化认知，养成良好生活习惯，增强民族文化自信，肩负起传承发展中医药文化的责任，使中医药文化薪火相传、生生不息。

习近平总书记强调：“切实把中医药这一祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好”。中医药文化底蕴深厚，是中华文明的一个瑰宝，凝聚着中华民族的博大智慧。我们要自觉地传播中医药文化，增强民族自信和文化自信，为促进中医药传承创新发展创造良好的环境。

《 人民日报 》（ 2021年06月04日 19 版）