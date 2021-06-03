夏季脚气高发，如何才能不受“气”？

随着夏季到来，又到了脚气的高发季节。脚底长水疱、起皮、脚痒难忍，反反复复发作的脚气，让不少患者备受困扰。为何夏季脚气发病率高？如何摆脱“气人”的脚气？日常生活中又该如何有效预防？为此，我们专程采访了海军军医大学附属长征医院皮肤科主任医师温海教授。

■ 为何夏季脚气易发作？

脚气，医学名称足癣，主要是由致病性皮肤癣菌在足部引起的皮肤病。由于引起脚气的皮肤癣菌喜爱温暖潮湿的环境，而夏季炎热多雨的天气恰恰有利于癣菌的生长繁殖，此外大家在夏季随着温度的升高体温也会升高，足部多汗，脚气的发生率自然就会变高。

脚气通常分为三种类型，包括水疱型、趾间糜烂型和鳞屑角化型，常以一型为主或几型同时存在，也可从一型转向另一型。水疱型脚气的主要症状是水疱，往往伴有皮肤瘙痒的症状，主要以小水疱为主，群集或散在分布，干燥吸收后出现脱屑，好发于足缘、足底部。趾间糜烂型脚气的主要症状是趾间糜烂、浸渍发白、少许渗液，瘙痒感明显。鳞屑角化型脚气主要症状是皮肤角化过度、粗糙无汗，往往会导致脚后跟严重粗糙，寒冷季节常致皮肤皲裂，甚至夏季也不能恢复。

值得注意的是，湿疹通常也表现为皮肤瘙痒，如何分辨是湿疹还是脚气？对此，温海表示：“湿疹与脚气是两种完全不同的病，一般湿疹的发生是双侧的，而脚气开始发作时是单侧的，此外脚气具有季节性，有患者夏天发作冬天转好，而湿疹通常无明显季节性。值得注意的是，脚气发病时间久了，也可能会发生湿疹化，这种情况有些医生也很难分辨得清，建议患者可以去做真菌检查，最为可靠。”

■ 足量足疗程治疗是关键

“一旦确诊了是脚气，需要遵循两大原则，一是早期治疗、尽早用药，二是足量足疗程治疗。”温海表示。目前脚气的治疗以外用药物为主，根据不同的皮损类型选择不同的外用剂型。水疱型应用喷剂或乳膏剂；趾间糜烂型应先用散剂，再用乳膏剂；鳞屑角化型应用乳膏剂或软膏，也可配合水杨酸抑制剂。而对于皮损面积过大、趾间糜烂严重、用药依从性不好等患者，建议外用药加口服药治疗，不过口服药不能乱服，需要到正规医院就医，谨遵医嘱。值得注意的是，脚气千万不可以使用激素类药物进行治疗，激素常常是真菌的营养剂，不但无效还助长其滋生，需要使用如达克宁等抗真菌类的药物进行治疗。

“多数患者就医的目的是为了止痒，而涂抹用药之后一旦不再瘙痒就会停药，这会导致治疗效果不佳，脚气复发。事实上，止痒仅仅是治疗脚气的第一步，足疗程用药通常需要4至6周，这点非常关键，提高用药依从性，方能改善治疗效果。”温海表示。

此外温海指出，涂抹用药的方法也很重要，全足用药，治疗才能更彻底。“过去强调哪儿病涂哪儿，但是新观点认为涂药要超过皮损的范围。有研究发现，在脚气患者足部未出现皮损的地方，带菌率也非常高，如果未用药清除，就会引起复发，因此患者不能放过任何‘漏网之鱼’的可能性。”

脚气患者在足量足疗程用药之外，还需要保持足部干燥，讲卫生勤洗脚，穿透气性好的鞋子，勤换鞋袜，铲除真菌的生长环境。需养成不抠不抓的好习惯，浅表真菌在患者不同身体部位之间也会自身传播，如足癣可引起手癣、体癣及甲癣，避免搔抓即可避免自身传播和继发感染。

■ 防范脚气于未然

如何有效预防脚气？ 脚气具有传染性，例如公共澡堂的木盆、拖鞋如果消毒不彻底，极易有大量真菌寄生，在公共浴室、健身房、游泳池等场所裸足行走，密切接触病原菌就会很容易被感染，因此在这些公共场所最好自带拖鞋。此外，脚气还有一定的家庭易感性，一般会在家庭成员之间互相传染。主要原因即共用脚盆、鞋袜混穿以及裸足在地面或地毯行走等，尤其是儿童皮肤薄嫩，免疫力低，极容易因父母忽视脚气问题，从而引发孩子被真菌感染，因此脚气患者要做到不和家庭成员共用洗脚盆、擦脚巾以及拖鞋等生活用品，床单被罩要经常清洗暴晒，从而避免脚气的家庭内部传播。

此外大家要注意保持个人足部卫生、降低局部潮湿；洗澡、趟水、游泳之后应该把足部擦干，脚趾缝隙也不能“放过”；足部多汗的人，穿鞋的时候尽量穿透气性好的鞋子，同时也要注意更换鞋子，注意平时所穿鞋子的干燥，互相之间也不要借鞋穿；袜子建议穿一些纯棉、透气性较好的袜子，洗完之后一定要在太阳底下晒干再穿。

“预防脚气总讲勤洗脚，注意个人卫生。究竟怎么才算是勤洗脚？我们做过观察，当皮肤沾上真菌，真菌会黏住皮肤，然后分泌一些酶，慢慢破坏侵入皮肤内，不过这个过程通常在24小时内无法完成。因此每天至少洗一次脚，即可有效避免被传染脚气。此外，洗脚可以用手，不过洗完脚后要立即用肥皂等充分洗手。”温海表示。 文/杨琳